Piante colorate: gli esemplari più interessanti

Fonte immagine: Pixabay

Le varietà di piante colorate più appariscenti e decorative: consigli e indicazioni per curarle e valorizzarle al meglio.

Parliamo di: Piante da Appartamento

Le piante rappresentano una preziosa fonte di benessere, sia in giardino sia in casa. Tra i benefici non mancano la capacità di purificare l’aria, ossigenare e favorire il giusto equilibrio d’umidità. Da non sottovalutare, inoltre, è anche la possibilità di ravvivare qualsiasi ambiente grazie soprattutto alle qualità cromatiche. Esistono alcuni esemplari di piante colorate, in particolare, che possono trasformarsi in spettacolari punti luce e complementi d’arredo originali. Alcune sono poco conosciute, tuttavia non è difficile reperirle e coltivarle in autonomia purché si conoscano in modo approfondito le loro caratteristiche e le necessità di cura.

Caladium

Una delle piante più sorprendenti per le forme e la varietà cromatica è il Caladium, pianta da fiore appartenente alla famiglia delle Araceae conosciuta anche con il nome di “orecchio di elefante”. Si caratterizza soprattutto per le foglie eleganti e cuoriformi che crescono direttamente dal tubero e che possono creare anche netti contrasti cromatici, spaziando dal rosso al bianco, dall’argento al verde. Il Caladium è una pianta stagionale che fiorisce durante la stagione calda fino all’autunno, richiedendo una elevata percentuale di umidità nell’aria e anche un ottimo riparo dal freddo. Il Caladium necessita di luce diffusa ma indiretta, ma anche di un terreno ricco e ben drenato che dovrebbe essere concimato durante la stagione della crescita. Per generare foglie rigogliose è importante mantenere sempre il terriccio umido e garantire una temperatura esterna sempre superiore ai 21 gradi. È importante ricordare, infine, che tutte le parti del Caladium sono velenose, di conseguenza è necessario prestare attenzione se in casa sono presenti minori o animali domestici.

Zebrina pendula

La Zebrina pendula è una pianta da interno sempreverde, il cui nome è dovuto proprio alle particolari foglie striate sviluppate in senso longitudinale. La Zebrina quadricolor è sicuramente la varietà più appariscente di questa tipologia di pianta, in virtù delle foglie di colore verde con striature bianche, rosse e rosa che raggiungono la tonalità porpora nella parte inferiore. È importante sapere che la pianta ha bisogno di crescere con un’ottima illuminazione indiretta, senza entrare in contatto direttamente con i raggi del sole. Il terriccio deve essere arricchito con della sabbia per favorire il drenaggio, concimando con un prodotto liquido durante la stagione primaverile ed estiva. È preferibile mantenere la temperatura sempre a un livello superiore ai 13 gradi, annaffiando abbondantemente durante la stagione calda. Può essere anche utile vaporizzare spesso le foglie con acqua pulita per rendere più brillanti i colori.

Croton

Il Croton, il cui nome scientifico è “Codiaeum variegatum”, è una pianta tropicale caratterizzata da foglie molto colorate e appariscenti, seppure rimangano verdi nelle prime fasi della vita. Presentano spettacolari venature e macchie che rendono la pianta molto decorativa e ornamentale. È importante collocare la pianta in una zona luminosa ma senza che possa assorbire direttamente i raggi del sole. La luce, tuttavia, è fondamentale rendere ancora più vivaci i colori delle foglie. Per quanto riguarda la temperatura, è necessario garantire un ambiente abbastanza caldo e umido, tenendola preferibilmente in appartamento almeno durante la stagione invernale. Il terriccio deve essere umido ma evitando i ristagni d’acqua nel sottovaso, potenzialmente dannosi per le radici.