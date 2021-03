Paul McCartney lancia libro di ricette veg della moglie Linda

Libro di ricette vegetariane scritte negli anni da Linda McCartney, promosso e sostenuto da Paul e famiglia: a breve in uscita.

Un libro di ricette plant based e veg per far rivivere la passione di Linda, questa l’iniziativa preziosa lanciata da l’ex Beatles Paul McCartney. Un ricordo tangibile della passione che la defunta moglie nutriva nei confronti dell’alimentazione veg e che ha segnato l’intero percorso dell’artista e della stessa famiglia. Non a caso il libro uscirà a nome di tutti i McCartney: non solo Paul, ma anche Stella e Mary.

Il prodotto si completa di novanta ricette veg e compassionevoli nei confronti del mondo animale, una proposta alimentare che tutta la famiglia McCartney conosce da tempo. Solita degustare le sperimentazioni e le proposte create dalla stessa Linda, e che arricchiscono le pagine.

Il libro si può già pre-ordinare ed è stato rivisitato in chiave moderna e attuale, per un percorso utile ad arricchire la quotidianità. Non solo ricette e ingredienti, ma anche tante foto e immagini di famiglia.

Linda McCartney’s Family Kitchen, tra ricette e aneddoti della famiglia McCartney

Il libro di prossima uscita sarà la testimonianza delle scelte alimentari di Linda e della stessa famiglia, ma sarà anche arricchito da tutto ciò che Paul e le figlie amano cucinare tra le mura di casa. Non solo alcuni dei cavalli di battaglia di Linda, quali pancake all’americana e il chili senza carne, ma anche pad thai, insalata di panzanella e biscotti croccanti alle noci pecan.

La pubblicazione non si limita alla cucina, ma è ricca di momenti privati e aneddoti della famiglia stessa, storie vissute in prima persona. Linda è stata una pioniera in fatto di alimentazione vegetariana, la sua passione per la proposta veg ha anticipato i tempi di svariati decenni.

Prima che la questione ambientale e la salute del Pianeta diventassero argomento comune e battaglia condivisa. Il suo ampliare la scelta alimentare, il suo parlarne apertamente ha tracciato un percorso nelle vite di chi la conosceva, ma in particolare in quelle della famiglia che ancora oggi ne segue i dettami.

