Tre gemelli, due maschi e una femmina, sono stati accolti al mondo il 17 marzo presso il Policlinico di Foggia, un evento raro nel campo dell’ostetricia. La giovane madre ha partorito tramite un intervento di taglio cesareo alla trentesima settimana di gestazione, presso la prima struttura complessa di ostetricia e ginecologia universitaria, diretta dal professor Luigi Nappi. I neonati, che pesano rispettivamente 1460, 1170 e 1290 grammi, sono stati immediatamente trasferiti nella terapia intensiva neonatale (TIN) sotto la supervisione di Gianfranco Maffei.

Stabilità dei neonati prematuri

Nonostante la loro prematurità, i piccoli stanno mostrando segni di stabilità, grazie all’assistenza tempestiva fornita da un’équipe multidisciplinare altamente specializzata. Gli esperti del Policlinico hanno confermato che i neonati sono stati assistiti con ventilazione meccanica non invasiva, un supporto fondamentale per garantire un adeguato respiro nei primi giorni di vita.

Commento della direttrice generale

Elisabetta Esposito, attuale direttrice generale facente funzioni, ha commentato con entusiasmo: “Questa nascita rappresenta un momento di grande gioia per la nostra comunità e dimostra l’eccellenza dell’assistenza ostetrica e neonatologica offerta dal nostro ospedale. Siamo orgogliosi del lavoro instancabile del nostro personale sanitario, che ha gestito con grande professionalità un evento così delicato.”

Gravidanza trigemina e supporto medico

I genitori, visibilmente commossi, hanno espresso la loro gratitudine al team medico per il supporto ricevuto e per l’attenzione dedicata a ogni fase della gravidanza e del parto. Questa gravidanza segna la quarta nascita trigemina in tre anni seguita dal servizio di medicina materno-fetale della prima clinica ostetrica ginecologica, che si conferma come centro di riferimento regionale per le gravidanze gemellari.

Impegno dell’unità di terapia intensiva neonatale

Inoltre, l’unità di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Foggia continua a distinguersi come un punto di riferimento per l’assistenza neonatale in Puglia, offrendo cure all’avanguardia e un impegno costante per la salute dei neonati più vulnerabili. La dedizione del personale e le risorse disponibili assicurano che ogni piccolo paziente riceva le migliori possibilità di crescita e sviluppo.