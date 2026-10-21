Francia riduce i limiti di cadmio nei fertilizzanti a 20 mg/kg entro il 2030

Il cadmio nei fertilizzanti fosfatici ha una storia lunga e silenziosa: entra nel suolo, si accumula nelle piante, arriva nel piatto. La Francia ha deciso di interrompere questo ciclo con una misura legislativa concreta, approvata dall’Assemblea Nazionale il 4 giugno 2026 con un voto netto: 144 favorevoli contro 22 contrari. Il provvedimento fissa un percorso a tappe per abbassare il limite di cadmio nei fertilizzanti fosfatici, con l’obiettivo finale di 20 mg/kg entro il 2030. Un cambiamento che ridisegna le regole per un settore agricolo abituato a operare con soglie molto più permissive.

Da 90 a 20 mg/kg: cosa cambia e in quanto tempo

Il punto di partenza è il limite attuale: 90 mg/kg di cadmio nei fertilizzanti fosfatici. Una soglia che la nuova legge considera incompatibile con la tutela della salute pubblica e che verrà ridotta in due fasi distinte.

La prima tappa è fissata al 2028, quando il limite scenderà a 40 mg/kg. Due anni dopo, nel 2030, entrerà in vigore la soglia definitiva di 20 mg/kg. Questa cifra non è casuale: corrisponde esattamente alle raccomandazioni formulate dall’ANSES, l’agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro, che da tempo segnalava l’inadeguatezza delle soglie precedenti rispetto ai rischi sanitari documentati.

Il disegno di legge è stato presentato dal deputato Benoit Biteau, esponente del Partito Verde, che ha portato in aula una questione rimasta a lungo ai margini del dibattito politico. La larga maggioranza ottenuta al voto suggerisce che la preoccupazione per la contaminazione da cadmio abbia trovato consenso trasversale, nonostante le resistenze del governo.

Perché il cadmio nei fertilizzanti è un problema sanitario reale

Il cadmio è un metallo pesante tossico, classificato tra le sostanze cancerogene. Il suo ingresso nella catena alimentare avviene principalmente attraverso i fertilizzanti fosfatici, che per natura chimica contengono cadmio come impurità. Una volta distribuito sui campi, il metallo si accumula nel terreno e viene assorbito dalle colture.

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In Francia, secondo i dati riportati durante il dibattito parlamentare, l’alimentazione rappresenta la principale fonte di esposizione al cadmio per la popolazione, con i cereali in prima linea. Questo dato è particolarmente rilevante in un paese dove la filiera cerealicola ha un peso economico e culturale significativo.

L’accumulo di cadmio nel suolo è un processo lento ma persistente: il metallo non si degrada, non scompare con le piogge, non viene neutralizzato dalla lavorazione del terreno. Si stratifica nel tempo, rendendo la questione non solo sanitaria ma anche ambientale nel senso più profondo: ogni stagione agricola in cui si usano fertilizzanti ad alto contenuto di cadmio lascia un’eredità nei suoli che durerà decenni.

Le resistenze del governo e il nodo della competitività

La strada verso l’approvazione non è stata priva di ostacoli. Rappresentanti del governo hanno sollevato obiezioni sulla tempistica, definendo il calendario troppo ambizioso e sostenendo che una riduzione così rapida del limite potrebbe compromettere la competitività dell’agricoltura francese rispetto ai concorrenti europei e internazionali.

L’argomento non è privo di fondamento pratico: i fertilizzanti fosfatici a basso contenuto di cadmio tendono ad avere costi di produzione più elevati, e una transizione rapida può creare squilibri nelle filiere che dipendono da forniture consolidate. Il rischio, secondo i critici della misura, è che gli agricoltori francesi si trovino a sostenere costi maggiori senza che i concorrenti stranieri siano soggetti agli stessi vincoli.

Il Parlamento ha tuttavia ritenuto che questi rischi economici non potessero prevalere sulle esigenze di salute pubblica, scegliendo di procedere con un calendario definito piuttosto che con impegni generici e rinviabili.

Il quadro europeo e il significato di questa scelta

La decisione francese si inserisce in un contesto europeo in cui il tema del cadmio nei fertilizzanti è oggetto di attenzione normativa da anni. L’Unione Europea ha già adottato regolamenti che fissano soglie per i prodotti fertilizzanti commercializzati nel mercato interno, ma i livelli nazionali e le tempistiche di adeguamento variano. La Francia, con questa legge, sceglie di anticipare e irrigidire il proprio quadro normativo rispetto alle soglie comunitarie, posizionandosi tra i paesi più restrittivi.

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Per approfondire il quadro regolatorio europeo sui fertilizzanti e le sostanze contaminanti, è utile consultare la pagina dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che monitora l’esposizione alimentare ai metalli pesanti e fornisce pareri scientifici alle istituzioni europee.

Il valore di questa scelta va oltre i numeri. Fissare un limite di cadmio nei fertilizzanti a 20 mg/kg con una scadenza vincolante significa costringere l’industria a investire in tecnologie di purificazione dei fosfati e a ripensare le proprie catene di approvvigionamento. Non è una misura simbolica: ha effetti concreti sulle pratiche produttive, sui contratti di fornitura e, nel tempo, sulla qualità dei suoli agricoli.

Cosa significa per la filiera agricola

Gli agricoltori francesi avranno fino al 2028 per adeguarsi alla prima soglia e fino al 2030 per raggiungere il limite finale. Un orizzonte temporale che, secondo i sostenitori della legge, è sufficiente per permettere una transizione ordinata senza stravolgere le pratiche correnti.

In concreto, questo significa che:

i produttori di fertilizzanti dovranno selezionare materie prime con minori concentrazioni di cadmio o investire in processi di purificazione;

gli importatori di fosfati dovranno rivedere i contratti con i fornitori, privilegiando fonti con contenuti di cadmio compatibili con i nuovi limiti;

gli agricoltori potrebbero dover affrontare un incremento dei costi dei fertilizzanti, almeno nella fase di transizione.

Sul lungo periodo, però, la riduzione dell’apporto di cadmio nei suoli agricoli produce un beneficio cumulativo che va nella direzione opposta: terreni meno contaminati, colture con minori residui, minore esposizione per i consumatori. Un percorso che richiede anni per produrre effetti misurabili, ma che non può iniziare senza una decisione politica come quella appena presa dall’Assemblea Nazionale francese.

La legge approvata a Parigi stabilisce un precedente che altri paesi europei osserveranno con attenzione. Se la transizione si dimostrerà gestibile per il settore agricolo francese, le pressioni per armonizzare verso il basso i limiti comunitari potrebbero intensificarsi. Il 2030 è ancora lontano, ma il conteggio è già iniziato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.