Il test che svela la compatibilità di coppia secondo l’Oroscopo: come scoprire subito chi è la tua anima gemella.

Sempre più persone si rivolgono all’astrologia per comprendere se il proprio segno zodiacale sia realmente compatibile in amore con quello del partner. Le ricerche online su questo tema sono in costante aumento: “Quali sono i segni che si attraggono di più?”, “Quali segni non possono stare insieme?”, “Qual è il segno che ama di più?”.

Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato l’astrologa Mercedes Arnús, fondatrice di The Astral Method, un’accademia internazionale che coniuga lo studio delle stelle con la meditazione e il risveglio della coscienza. Grazie al suo contributo, approfondiremo il concetto di compatibilità tra segni zodiacali e forniremo una guida dettagliata per riconoscere se la vostra storia d’amore ha le basi astrologiche per durare nel tempo.

Che cos’è la compatibilità tra segni zodiacali

La compatibilità tra segni zodiacali, secondo l’astrologia, indica la predisposizione di due segni a vivere un rapporto armonioso e appagante. Ma su quali elementi si basa questa tendenza? La risposta si trova nella sinastria, ovvero l’analisi astrologica che mette a confronto le posizioni planetarie al momento della nascita dei due individui. Questi allineamenti celesti influenzano le caratteristiche personali, i modi di agire e quindi la capacità di interagire con gli altri.

Mercedes Arnús spiega come la sinastria non si limiti esclusivamente a un confronto superficiale dei segni solari (quello che tutti conosciamo), ma prenda in considerazione l’intera carta natale, inclusi la posizione della luna, di Venere e di Marte, elementi fondamentali per capire la dinamica affettiva e passionale della coppia. “La compatibilità è un equilibrio sottile che si costruisce sulla comprensione dei bisogni emotivi e delle differenze di ciascun partner”, afferma Arnús. La tabella di compatibilità è uno strumento utile per orientarsi nelle relazioni, ma non deve essere vista come una regola rigida, bensì come una guida per comprendere le potenzialità e le sfide che ogni coppia può incontrare.

Nel dettaglio, ecco quali sono i segni zodiacali più affini e quali quelli che incontrano maggiori difficoltà:

Ariete (21 marzo – 19 aprile), compatibile in amore con Leone, Sagittario, Bilancia, ma incompatibile con Cancro, Capricorno, Pesci

Toro (20 aprile – 20 maggio) compatibile in amore con Vergine, Capricorno, Cancro ma incompatibile con Ariete, Leone, Acquario

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) compatibile in amore Bilancia, Acquario, Ariete ma incompatibile con Vergine, Pesci, Capricorno

Cancro (21 giugno – 22 luglio) compatibile in amore con Scorpione, Pesci, Toro ma incompatibile con Ariete, Bilancia, Acquario

Leone (23 luglio – 22 agosto) compatibile in amore con Ariete, Sagittario, Bilancia ma incompatibile con Toro, Scorpione, Capricorno

Vergine (23 agosto – 22 settembre) compatibile in amore con Toro, Capricorno, Cancro ma incompatibile con Gemelli, Sagittario, Pesci

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) compatibile in amore con Gemelli, Acquario, Leone ma incompatibile con Cancro, Capricorno, Vergine

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) compatibile in amore con Cancro, Pesci, Vergine ma incompatibile con Leone, Acquario, Bilancia

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) compatibile in amore con Ariete, Leone, Acquario ma incompatibile con Vergine, Pesci, Capricorno

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) compatibile in amore con Toro, Vergine, Cancro ma incompatibile con Ariete, Bilancia, Sagittario |

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) compatibile in amore con Gemelli, Bilancia, Sagittario ma incompatibile con Toro, Scorpione, Capricorno

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) compatibile in amore con Cancro, Scorpione, Toro ma incompatibile con Gemelli, Sagittario, Vergine

Secondo Arnús, i segni di fuoco come Ariete, Leone e Sagittario tendono ad attrarsi naturalmente grazie alla loro energia e intraprendenza, ma possono trovare difficoltà con segni di acqua o terra, che invece privilegiano stabilità e profondità emotiva. Al contrario, i segni di terra, quali Toro, Vergine e Capricorno, si trovano bene con i segni d’acqua, come Cancro, Scorpione e Pesci, con cui condividono un approccio più concreto e sensibile alla vita. L’astrologia non è un destino immutabile, ma uno strumento di conoscenza che può aiutare a migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca.

Mercedes Arnús sottolinea l’importanza di non usare la compatibilità come un giudizio definitivo, ma come un’opportunità per lavorare sulle proprie differenze e valorizzare i punti di forza. Per esempio, un Ariete che si trova con un Cancro – segni considerati generalmente incompatibili – potrà imparare a bilanciare l’impulsività con la sensibilità emotiva, se entrambi saranno disposti al dialogo e al compromesso. Allo stesso modo, un Gemelli e un Vergine, che hanno approcci molto diversi alla vita, possono arricchirsi vicendevolmente se comprendono le rispettive esigenze di libertà e ordine.

L’astrologa invita inoltre a considerare l’importanza di altri fattori come il tema natale completo, che include la posizione della Luna e di Venere, elementi chiave per capire la sfera emotiva e affettiva. “La vera compatibilità nasce dalla consapevolezza di sé e dell’altro, non solo dal segno solare”, conclude Arnús. Questa visione più ampia consente di superare pregiudizi e stereotipi legati ai segni zodiacali, favorendo un approccio più maturo e consapevole all’amore e alle relazioni di coppia.