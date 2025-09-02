Immaginare una pensione trascorsa navigando tra le onde degli oceani, visitando centinaia di paesi e vivendo in una comunità galleggiante.

La MV Odyssey si distingue per un itinerario ambizioso che comprende la visita di 425 porti in 147 nazioni lungo un arco temporale di tre anni e mezzo. Questo non è un viaggio passeggero, ma un percorso continuo che consente agli aderenti di stabilirsi a bordo, trasformando la nave nella propria residenza principale. Il ritmo di navigazione è lento e cadenzato; sono previsti scali di due o tre giorni in ogni porto, permettendo ai residenti di immergersi nella cultura locale e di vivere autentiche esperienze in ogni destinazione.

L’itinerario comprende anche oltre cento isole tropicali, ideali per chi desidera alternare momenti di relax a scoperte culturali. A bordo, la vita è organizzata per garantire il massimo comfort: gli spazi abitativi sono concepiti come veri e propri appartamenti galleggianti, dotati di servizi domestici e collegati a una rete di attività sociali e ricreative. Grazie al programma Endless Horizons, gli ospiti possono scegliere di affittare, acquistare o prendere in leasing una cabina a vita, garantendo così una stabilità abitativa senza precedenti per chi decide di vivere in mare.

Il Golden Passport: una pensione senza confini

Il cuore dell’offerta di Villa Vie Residences è il Golden Passport, un concetto che supera la semplice crociera a lungo termine. Al termine del ciclo triennale di navigazione, la rotta riparte da capo, permettendo a chi lo desidera di restare a bordo a tempo indeterminato. “Il rimpianto più grande delle persone è non aver visto il mondo quando ne avevano l’occasione”, ha dichiarato Kathy Villalba, amministratrice delegata della compagnia, sottolineando come questa proposta intenda trasformare quel desiderio in realtà.

Non si tratta solo di un itinerario, ma di una filosofia di vita: una comunità permanente di viaggiatori che condividono la quotidianità in mare, liberi dalle incombenze tipiche di una pensione tradizionale a terra. Questa formula si rivolge a chi desidera un’esperienza di vita dinamica, lontana dalla routine e dal concetto tradizionale di casa, che diventa mobile e segue il ritmo incessante delle onde.

Il costo per aderire al programma varia in base all’età degli ospiti: per chi ha superato i 90 anni, la quota iniziale parte da circa 100.000 dollari (poco più di 85.000 euro), mentre per i più giovani tra i 55 e i 60 anni l’investimento può arrivare fino a 400.000 dollari (oltre 340.000 euro). Questa cifra copre tutti gli aspetti della vita quotidiana a bordo: pulizie, pasti, connessione internet, lavanderia, intrattenimento e visite mediche annuali, comprese anche le bevande alcoliche servite durante i pasti.

La nave si configura quindi come una residenza all inclusive, con la possibilità di ospitare amici e familiari per brevi periodi al costo giornaliero di circa 110 euro. Mike Petterson, fondatore di Villa Vie Residences, ha evidenziato come il Golden Passport rappresenti anche una soluzione per la preoccupazione diffusa tra i pensionati riguardo alla gestione dei risparmi: “Un unico pagamento può garantire una vita di avventure, senza l’incertezza del futuro”.

Una tendenza in crescita nel mercato delle crociere di lusso

Il concetto di pensione itinerante non è una novità esclusiva di Villa Vie Residences. Diverse compagnie di crociera di prestigio, come Princess Cruises e Oceania Cruises, stanno proponendo itinerari di lunga durata, anche se limitati a pochi mesi. Questo dimostra come l’idea di trascorrere la terza età in mare stia guadagnando sempre più consensi, soprattutto tra coloro che cercano un’alternativa alla vita tradizionale e desiderano vivere con il mondo come orizzonte costante.

Tuttavia, il Golden Passport si distingue come la proposta più strutturata e completa nel settore, offrendo una pensione senza confini e una nuova definizione di casa, che non è più un luogo fisso ma una residenza mobile che segue il susseguirsi delle onde e delle culture del pianeta.