Con l’avvicinarsi della primavera, molti appassionati di giardinaggio iniziano a pensare alla cura dei propri spazi verdi.

Per soddisfare questa richiesta, Lidl ha lanciato, a partire dal 27 febbraio 2025, una nuova linea di attrezzi per il giardinaggio a prezzi altamente competitivi. Questa iniziativa offre a tutti la possibilità di rinnovare il proprio kit da giardinaggio, garantendo strumenti di alta qualità a costi accessibili.

Lidl ha selezionato un ampio assortimento di strumenti pensati per soddisfare le necessità di giardinieri esperti e principianti. Tra i prodotti più interessanti ci sono le motoseghe a benzina, ideali per la potatura di alberi e arbusti. Questi strumenti sono progettati per garantire un taglio preciso e per ridurre la fatica durante il lavoro, grazie a tecnologie innovative che migliorano l’ergonomia e l’efficienza.

Una delle punte di diamante della nuova offerta è la motosega a benzina per potatura. Questo attrezzo si distingue per la sua compattezza e potenza. Con una lunghezza di taglio di 20 cm e un motore a 2 tempi da 0,7 kW, è perfetto per affrontare anche i rami più robusti. La motosega è dotata di un sistema anti-vibrazione che migliora il comfort durante l’uso e di un lubrificatore automatico della catena, garantendo un funzionamento ottimale e duraturo.

Per chi cerca un attrezzo più maneggevole, Lidl propone il tagliarami telescopico, un’ottima scelta per gestire rami di medio spessore. Questo strumento è dotato di una lama in acciaio e bracci regolabili da 64 a 85 cm, permettendo di raggiungere facilmente anche i punti più difficili senza sforzo eccessivo. La sua capacità di taglio arriva fino a 40 mm di diametro, rendendolo versatile per diverse esigenze di potatura.

Strumenti di precisione per rifinire il tuo giardino

Lidl non si ferma ai soli attrezzi per potatura; offre anche strumenti di precisione ideali per rifinire il lavoro e mantenere il giardino in perfette condizioni. Tra questi, l’affilacatene elettrico da 85 W si distingue come un must-have per chi possiede una motosega. Con un angolo di affilatura regolabile e una pratica illuminazione LED, questo attrezzo consente di mantenere le lame sempre affilate e pronte all’uso, garantendo prestazioni elevate nel tempo.

Un altro strumento utile è il seghetto da giardino, disponibile in due lunghezze: 20 cm e 31 cm. Realizzato con lama in acciaio al carbonio, è perfetto per eseguire tagli di precisione e per affrontare piccoli lavori di rifinitura su piante e arbusti.

La sicurezza durante il lavoro di giardinaggio è fondamentale, e Lidl ha pensato anche a questo aspetto. Tra gli accessori proposti ci sono elmetti protettivi e occhiali da lavoro. L’elmetto protettivo forestale, dotato di visiera in metallo e cuffie imbottite, è essenziale per chi affronta lavori di taglio più impegnativi, proteggendo il giardiniere da eventuali schegge volanti e rumori eccessivi.

Per chi preferisce una protezione più leggera, gli occhiali protettivi con lenti antigraffio e cinturino regolabile sono un’ottima scelta da utilizzare in ogni tipo di lavoro, contribuendo a garantire la massima visibilità e protezione.

Prezzi e disponibilità nei punti vendita Lidl

Tutti questi attrezzi per il giardinaggio saranno disponibili nei negozi Lidl a partire dal 27 febbraio 2025, con prezzi davvero competitivi che rendono l’offerta ancora più allettante. Ecco un elenco di alcune delle proposte più interessanti:

Motosega a benzina per potatura: 69,00€ Tagliarami telescopico: 11,99€ Tagliasiepi telescopico: 9,99€ Affilacatene elettrico: 29,99€ Forbice per potatura: 2,99€ Elettrozappa pieghevole: 99,00€ Elmetto protettivo forestale: 19,99€ Occhiali protettivi: 5,99€ Forbice da giardinaggio ricaricabile: 19,99€ Scarpe antinfortunistiche da uomo: 24,99€

Queste offerte sono disponibili per un periodo limitato, quindi è importante non lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistare attrezzi di qualità a prezzi così vantaggiosi.

Preparati quindi a rinnovare il tuo giardino con le nuove offerte Lidl, approfittando di attrezzi di alta qualità a prezzi mini, e lasciati ispirare dalla bellezza della natura che ti circonda.