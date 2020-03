Cibo per gatti: test rivela glifosato e pesticidi

Fonte immagine: Pixabay

Una test svela la presenza di glifosato e pesticidi negli alimenti per gatti di marchi molto conosciuti: ecco i risultati dell'analisi.

Il cibo che ogni giorno i proprietari offrono al gatto potrebbe non essere del tutto salutare. È quanto rivela un nuovo test, condotto dal mensile svizzero Ktipp e rilanciato in Italia da Il Salvagente, relativo ai contaminanti presenti nelle proposte industriali più diffuse sul mercato. I dati sono preoccupanti: lo studio rivela la presenza di glifosato e pesticidi anche nelle marche più famose.

La rivista svizzera ha testato 15 dei prodotti alimentari secchi per gatti più diffusi sul mercato, trovando dei dati tutt’altro che rassicuranti. In 10 alimenti su 15, ad esempio, sono state trovate quantità di glifosato comprese tra i 10 e i 50 microgrammi per chilo, a cui si aggiungono altri pesticidi. Livelli troppo elevati per gli amici felini, considerando come il peso medio di questi quadrupedi sia di circa 5 chili.

Non è però tutto, poiché l’analisi ha evidenziato anche la presenza di clorprophan, un inibitore batterico attualmente vietato nell’Unione Europea: gli studi hanno dimostrato un effetto cancerogeno durante gli esperimenti sugli animali. Ancora, la rivista ha voluto valutare anche i livelli dei conservanti BHA e BHT, approvati fino a 150 milligrammi al chilo all’interno dell’Unione Europea. La problematica maggiore in questo caso è che le autorità del Vecchio Continente ne hanno sì autorizzato l’uso, ma non per i gatti: l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha infatti specificato come questi conservanti siano sicuri per tutti gli animali fatta eccezione per i felini.

La migliore soluzione fra quelle testate è la linea “Natura Plus” di Coop: l’alimento secco è privo di pesticidi e conservanti, quindi la rivista svizzera lo consiglia come “molto buono”. Meno entusiasmanti i risultati per M-Budget, Purina One e Bitscat, dove sono state trovate tracce di piretroidi, degli insetticidi noti per determinare effetti neurotossici proprio nei gatti.

In linea generale, la rivista ha assegnato – oltre al “molto buono” di Natura Plus – un giudizio “buono” per Selina e Nal, “sufficiente” per Felix, Whiskas e Coshida e “insufficiente” per Purina One e Royal Canin.

Fonte: Il Salvagente