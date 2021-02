Nuova mobilità: favorevole oltre il 65% degli italiani

La nuova mobilità è tra i temi di maggiore interesse per gli italiani, a confermarlo un'indagine condotta da T-Voice per GreenStyle.

La nuova mobilità si sta facendo strada anche in Italia. Dopo il successo del Bonus Mobilità voluto dal Ministero dell’Ambiente durante il Governo Conte (I e II), a confermare il trend è anche un’indagine condotta da T-Voice (società di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery) per GreenStyle.

A favore della “New Mobility” si è detto il 65,59% degli italiani, con appena il 7,68% di contrari. Il restante 26,73% non ha espresso una chiara opinione in materia, come emerge chiaramente nel grafico seguente.

Tra i temi maggiormente dibattuti, in relazione alla nuova mobilità, T-Voice ha individuato il già citato Bonus Mobilità, affiancato da e-bike, monopattini elettrici, e-mobility e car sharing.

Nuova Mobilità: i Trending Topic

Per quanto riguarda infine quelli che sono i Trending Topic legati alla “New Mobility”, tre sono le tematiche che hanno destato l’interesse maggiore: E-Mobility, Hyperloop e Sharing.

Radice comune, ma andamento piuttosto differente per quanto riguarda il favore degli italiani, quasi totale nel caso dell’impatto di Hyperloop sul tema nuova mobilità. Minore enfasi in merito alla E-Mobility, seppure con sostanziale assenza di “sentimenti negativi”. Più variegato l’atteggiamento in relazione allo Sharing, come evidenziato dal prossimo grafico.

La metodologia applicata da T-Voice

Sfruttando degli algoritmi di artificial intelligence supervisionati, T-Voice ha analizzato testi sparsi tra Web e Social Network per offrire una panoramica di quello che è il “polso” dell’Italia in materia di nuova mobilità.

Sono stati presi in considerazione oltre 13.000 testi in lingua italiana, legati al tema “New Mobility”, comparsi nel periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 7 Febbraio 2021. Non considerati i risultati “off-topic”, non contenenti quindi il tema di interesse.