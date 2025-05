A chi si aspettava l’arrivo di un’estate in anticipo, in parte dovrà ricredersi. Si perché accanto a quello che è il sole, non mancheranno di presentarsi i temporali.

In questo weekend nello specifico, potranno presentarsi dei temporali improvvisi sparsi un po’ per tutte le regioni che porteranno pioggia insistente e anche a carattere violento. Ma non c’è da preoccuparsi perché si tratta di fenomeni passeggeri.

Cosa ci dicono gli esperti in merito? Arriverà o meno la piena primavera senza questi intoppi di pioggia per lo mezzo? Cerchiamo di capire insieme.

Meteo del fine settimana: cosa sta succedendo

La pioggia, si sa, non arriva mai con un preavviso e, dall’altro lato, in primavera la situazione non è certo delle migliori. I temporali possono essere improvvisi, un po’ come in estate, e localizzati in determinate ore della giornata o in determinati luoghi del nostro paese. Ma, volendo azzardare delle previsioni meteo per il weekend e per la prossima settimana che sta per iniziare, cosa ci aspetta?

Gli esperti affermano che, proprio in questo sabato e domenica, la situazione sembra davvero ribaltarsi, in parte a favore dalla pioggia e in parte a favore dell’anticiclone africano che, comunque, non lascia il nostro paese. Ma quali saranno allora le previsioni per le prossime ore? Partiamo col dire che, nella giornata di ieri, sabato 17 maggio, il sole ha toccato tutta l’Italia da Nord a Sud, facendo anche percepire le temperature ben al di sopra di quelle che sono le medie stagionali.

Pioggia o sole?

Ma un’instabilità sta per arrivare in quelle che sono le zone montuose. Rovesci e temporali, infatti, si potranno presentare in particolare sulle Alpi centro orientali e lungo la dorsale appenninica con possibili sconfinamenti verso le aree pianeggianti limitrofe. Tutto questo, però, ci ha accompagnato verso la giornata di oggi, domenica 18 maggio.

Una scena che cambia di botto perché il sole continuerà a farla da padrone e le temperature schizzeranno, un po’ su tutto il territorio, anche al di sopra dei 25° e, nelle regioni del Sud Italia, ci sarà un primo vero e proprio assaggio d’estate. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dai rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove nel corso del pomeriggio non si potrà escludere lo sviluppo di qualche temporale.

Però, come dicevamo all’inizio, si tratterà di temporali brevi, anche se in alcuni casi di forte intensità ma che, come arriveranno, così in poco tempo andranno via. Insomma: non sarà di certo la pioggia a rovinare queste prime giornate di sole.