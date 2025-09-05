Related Stories

Se fai questo in cassa al supermercato, ti becchi una multa salatissima Molti supermercati offrono programmi di fidelizzazione che consentono di accumulare punti o ricevere sconti su futuri acquisti.

Se fai questo in cassa al supermercato, ti becchi una multa salatissima

Settembre 5, 2025
Pensioni, non serve aspettare la vecchiaia: tutte le nuove opzioni in arrivo per licenziarti subito Con l'anno 2025 che si avvicina, emergono nuove opportunità per i percettori di pensione grazie a una riforma fiscale

Pensioni, non serve aspettare la vecchiaia: tutte le nuove opzioni in arrivo per licenziarti subito

Settembre 4, 2025
Se investi i tuoi soldi così, stai correndo un rischio enorme: non fare mai questo errore Questa pratica, seppur apparentemente comoda, può rivelarsi una trappola pericolosa, soprattutto in un contesto finanziario dove la personalizzazione è fondamentale.

Se investi i tuoi soldi così, stai correndo un rischio enorme: non fare mai questo errore

Settembre 4, 2025
Change privacy settings
×