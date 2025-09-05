Altroconsumo, ha messo in luce come scegliere con attenzione il punto vendita e i prodotti che possano portare a risparmi significativi.

In un contesto di inflazione alimentare, con un aumento medio dei prezzi del 2,2% rispetto all’anno precedente, una famiglia di quattro persone può tagliare fino a 3.700 euro annui semplicemente adottando strategie di acquisto più oculate.

La ricerca, giunta alla sua 36ª edizione, ha coinvolto un campione di 1.150 punti vendita distribuiti in 67 città italiane, coprendo così circa il 64% dei capoluoghi di provincia. Sono stati rilevati oltre 1,6 milioni di prezzi relativi a 125 categorie di prodotti, che spaziano dagli alimentari ai prodotti per la cura della casa e della persona fino agli alimenti per animali domestici.

L’analisi si è basata su quattro distinti panieri di spesa: prodotti di marca, prodotti più economici, prodotti a marchio dell’insegna e una spesa mista, allo scopo di offrire una visione completa della convenienza offerta dai supermercati e dai discount dislocati sul territorio nazionale. Questa metodologia consente di valutare non solo i prezzi assoluti ma anche le opportunità di risparmio legate alla scelta del negozio e del tipo di prodotto.

Eurospin: il leader indiscusso tra i discount

L’indagine conferma la posizione di Eurospin quale catena di supermercati più conveniente in Italia. Il discount si distingue per un risparmio che può raggiungere fino al 40% rispetto alla media nazionale. Per una famiglia tipo, orientarsi verso i prodotti più economici di questa insegna significa potenzialmente risparmiare fino a 3.700 euro all’anno.

Questo dato evidenzia come la strategia di acquistare prodotti a marchio dell’insegna o quelli appartenenti al segmento low cost possa fare una differenza sostanziale nel bilancio familiare. Inoltre, Eurospin continua a espandere la propria rete di punti vendita, consolidando la propria presenza soprattutto nelle regioni del centro e sud Italia, dove la pressione sui prezzi si fa sentire maggiormente.

Non sono solo le famiglie numerose a beneficiare di queste strategie di risparmio. L’indagine di Altroconsumo sottolinea che anche le coppie possono ottenere un risparmio annuo di circa 3.273 euro, mentre i single possono arrivare a risparmiare fino a 2.249 euro scegliendo attentamente il supermercato e i prodotti più convenienti.

Questi risultati suggeriscono che, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, una maggiore attenzione alle offerte e alla scelta del punto vendita può tradursi in un vantaggio economico importante, specie in un periodo caratterizzato da un aumento generalizzato dei costi della vita.

L’analisi inoltre indica come le differenze di prezzo non siano uniformi su tutto il territorio nazionale, ma varino significativamente da città a città. Pertanto, conoscere le realtà locali e valutare attentamente le alternative può rivelarsi un ulteriore strumento per ottimizzare la spesa.

Strategie di risparmio e consigli per i consumatori

Altroconsumo invita i consumatori a non sottovalutare l’importanza di pianificare la spesa e di confrontare i prezzi tra diverse insegne, utilizzando anche le risorse digitali e le app dedicate alla comparazione dei prezzi. L’attenzione ai prodotti a marchio del distributore, spesso caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo, rappresenta una leva importante per contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

In un contesto di mercato che vede una lenta ma costante crescita dei prezzi, soprattutto nell’ambito degli alimentari, adottare un comportamento di acquisto consapevole può tradursi in un risparmio concreto e duraturo. Le famiglie italiane sono così chiamate a sfruttare al meglio le opportunità offerte da supermercati e discount, con una particolare attenzione alle offerte stagionali e promozionali, per alleggerire il peso della spesa quotidiana.