L’Ospedale Niguarda di Milano si è guadagnato il titolo di migliore ospedale d’Italia e si posiziona al 37° posto a livello mondiale, secondo la prestigiosa classifica annuale “World’s Best Hospitals” pubblicata dal settimanale Newsweek. Questo report analizza oltre 2.400 ospedali provenienti da 30 Paesi, evidenziando le strutture sanitarie più eccellenti a livello globale. Sul gradino più alto del podio si trova la rinomata clinica americana Mayo Clinic.

Classifica italiana degli ospedali

Nella classifica italiana, il Policlinico Gemelli si posiziona al secondo posto, occupando la 44a posizione nel ranking mondiale. Segue il San Raffaele, che si piazza al 54° posto, e l’Humanitas, che si trova al 61°, entrambi situati nei pressi di Milano. È interessante notare che, in totale, solo 13 ospedali italiani riescono a entrare nella top 250 della classifica mondiale, un risultato che mette in luce l’eccellenza della sanità italiana.

Risultati e valutazione degli ospedali

L’Ospedale Niguarda ha guadagnato ben 15 posizioni rispetto all’anno precedente, un risultato che riflette la qualità dei servizi offerti. La valutazione degli ospedali considera diversi aspetti fondamentali: dai livelli di cura alla qualità della ricerca, fino alla capacità di attrarre e mantenere professionisti sanitari di alto livello. Il punteggio finale per ogni struttura è frutto di un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti del settore medico, insieme a dati provenienti da sondaggi post-ricovero, che misurano la soddisfazione dei pazienti.

Commento del direttore generale

Alberto Zoli, il direttore generale dell’Ospedale Niguarda, ha commentato con entusiasmo il riconoscimento ricevuto, sottolineando come questo risultato evidenzi l’impegno costante della struttura nella ricerca, insegnamento, innovazione e cura dei pazienti. Ha inoltre rimarcato l’importanza del lavoro di squadra dei professionisti di Niguarda, che continua a confermare l’ospedale come un punto di riferimento per la sanità a livello internazionale.

Incentivo per il miglioramento dei servizi

La classifica di Newsweek non solo celebra i successi di Niguarda, ma rappresenta anche un incentivo per migliorare ulteriormente i servizi offerti, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità delle cure e sul benessere dei pazienti.