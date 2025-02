L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, situato a Roma, si distingue come il miglior ospedale pediatrico in Italia e si posiziona al sesto posto a livello mondiale nella classifica annuale “World’s Best Hospitals” pubblicata dalla rivista statunitense Newsweek. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per la struttura, evidenziando il lavoro svolto nel corso degli anni.

Il commento del presidente

Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale, ha commentato con soddisfazione il risultato, affermando che tale posizionamento “premia il percorso di eccellenza realizzato fino ad oggi”. Onesti ha anche sottolineato l’importanza di continuare a garantire ai piccoli pazienti cure di alta qualità, efficaci e sicure. “La nostra missione è quella di spingere sempre più avanti la frontiera della ricerca e della clinica in ambito pediatrico”, ha aggiunto, evidenziando l’impegno costante della struttura.

La metodologia della classifica

La classifica di Newsweek si basa su una metodologia rigorosa che prende in considerazione vari fattori, tra cui le raccomandazioni degli ospedali, le esperienze dei pazienti e indicatori chiave di prestazione medica. Tra questi, si valutano la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità del trattamento fornito. Nel 2025, sono stati analizzati i dati di ben 2.445 ospedali provenienti da 30 paesi diversi, rendendo il risultato del Bambino Gesù ancora più significativo.

Il successo dell’ospedale

Quest’anno, l’Ospedale ha scalato tre posizioni rispetto al 2024, quando si trovava al nono posto. Un successo che si riflette anche nei numeri impressionanti della struttura: gestisce annualmente 2,5 milioni di prestazioni ambulatoriali, accoglie 95 mila pazienti al Pronto Soccorso e realizza oltre 30 mila interventi chirurgici. Questi dati testimoniano l’ampia casistica e l’elevato livello di competenza del personale medico e sanitario, che contribuiscono a mantenere alta la qualità delle cure offerte.

Un punto di riferimento internazionale

In un contesto sanitario in continua evoluzione, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si conferma un punto di riferimento non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, continuando a lavorare per garantire il miglior servizio possibile ai suoi piccoli pazienti e alle loro famiglie.