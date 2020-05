Nave abbandona cane sul ghiaccio: l’animale solo per due mesi

Fonte immagine: YouTube

Un cane rimane per due mesi fra i ghiacci russi: il quadrupede è stato abbandonato da ignoti, probabilmente giunti in nave sul posto.

È una storia davvero triste, quella che vede come protagonista un cane maltrattato in Russia. L’animale è rimasto infatti vittima di un drammatico abbandono: scaricato da una nave su una lastra di ghiaccio, è rimasto solo per ben due mesi. Fortunatamente, alcuni pescatori hanno notato il quadrupede, attivandosi in modo repentino per portarlo in salvo.

Il tutto è accaduto presso la baia di Nagaev, così come riferisce il quotidiano La Stampa, dove un gruppo di pescatori aveva da tempo notato un cane rimasto solo sui ghiacci. Probabilmente gettato da una nave, unico mezzo che può raggiungere questi luoghi remoti, il quadrupede ha rifiutato per due mesi il contatto umano. I pescatori si sono quindi organizzati per lasciare cibo e viveri, ma con l’arrivo della primavera le condizioni di sopravvivenza del quadrupede si sono rese troppo pericolose.

Il progressivo disgelo dei ghiacci, e la formazione di precarie lastre, avrebbero potuto portare l’animale in mare aperto. Così i pescatori hanno chiesto aiuto e, grazie alla collaborazione con un gruppo di animalisti, il cane è stato prontamente recuperato. Nonostante le iniziali ritrosie dell’animale, il quale ha tentato di darsi alla fuga, la fiducia verso l’uomo è progressivamente tornata e l’amico quattro zampe ha permesso ai suoi salvatori di avvicinarsi.

Stando alle ricostruzione, il quadrupede non ha voluto per settimane lasciare il luogo in cui era stato abbandonato, con la speranza vana che i proprietari potessero tornare a recuperarlo. Ribattezzato Nerone poiché dal manto corvino, per il cane ora si apre un nuovo futuro: verrà infatti adottato dalla famiglia di uno dei pescatori che ha provveduto al suo sostentamento in questi mesi, pronta ad accoglierlo e a donargli calore e affetto.

Fonte: La Stampa