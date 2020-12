Natale, regali Green Beauty: come sceglierli

Dalla skincare al set di pennelli: il Natale si fa green con tantissime idee regalo da mettere sotto l'albero.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Cosmetici green e sostenibili: sono questi i regali più attesi dalle donne a Natale 2020. Si passa dai prodotti make up, alle creme per il viso e per il corpo, esfolianti e shampoo per capelli scelti accuratamente tra i prodotti con ingredienti naturali, cruelty free e packaging riciclabili.

La cosmesi green si sta espandendo enormemente e ogni giorno nascono nuove linee (l’ultima in ordine di tempo è firmata Jennifer Lopez), questo è il momento di approfittarne. Ecco un elenco completo di regali da impacchettare a Natale.

Regali green beauty da fare a Natale

Ecco un elenco di regali beauty da mettere sotto l’albero per amici e parenti:

La cura della pelle necessita di particolari attenzioni e spesso i cosmetici green possono essere anche più delicati: scegli una buona crema viso giorno e notte idratante vegan e cruelty free; in alternativa puoi provare a farla in casa.

idratante vegan e cruelty free; in alternativa puoi provare a farla in casa. Make up green: in questo periodo sono moltissimi i vip che stanno lanciando la loro linea di make up che strizza l’occhio all’ambiente; rossetti , mascara e palette con un’attenzione verde e materiali 100% naturali.

, e con un’attenzione verde e materiali 100% naturali. Profumi home made: non c’è niente di meglio di un regalo fatto in casa. Olii essenziali profumati e essenze da usare tutto l’anno. Un regalo originale e personalizzato sulla base dei gusti dei destinatari.

home made: non c’è niente di meglio di un regalo fatto in casa. Olii essenziali profumati e essenze da usare tutto l’anno. Un regalo originale e personalizzato sulla base dei gusti dei destinatari. Maschera Gel Rimpolpante Per Le Labbra : una maschera in gel che idrata e rimpolpa le labbra per tutte le ragazze (ma anche i ragazzi) che vogliono lasciare il segno.

: una maschera in gel che idrata e rimpolpa le labbra per tutte le ragazze (ma anche i ragazzi) che vogliono lasciare il segno. Shampoo solido: ottimo per chi viaggia ma anche per gli spiriti liberi che detestano gli sprechi. È uno dei prodotti must have del momento perché si può utilizzare come una normale saponetta, è privo di invasivi packaging ed è ultra pratico.

La scelta è molto ampia ma ricordatevi di impacchettare solo con materiali riciclabili, per un Natale più verde e un’attenzione maggiore all’ambiente.