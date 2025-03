Un angolo di natura si è recentemente aggiunto al Centro Cure Palliative dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Passoscuro, in provincia di Fiumicino. Questo nuovo spazio, denominato ‘L’Oasi in Ospedale’, è stato realizzato grazie all’impegno del WWF Italia e rappresenta un importante passo verso il miglioramento del benessere psicofisico dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Dopo le aperture di simili iniziative a Palermo, Bari, Padova e Napoli, l’Oasi si propone di integrare obiettivi terapeutici con scopi educativi, offrendo un sostegno concreto nel percorso di cura dei bambini affetti da malattie gravi e inguaribili.

L’Oasi è concepita come un vero e proprio laboratorio all’aperto, dove i bambini possono esplorare e prendersi cura della natura, ispirandosi ai principi del fondatore del WWF Italia, Fulco Pratesi, recentemente scomparso. Il progetto, dedicato all’accoglienza di lattanti, bambini e adolescenti con necessità di assistenza complessa, prevede anche la formazione del personale coinvolto. Questa formazione è gestita dall’Ufficio Educazione e Formazione del WWF Italia, in collaborazione con il WWF locale, per garantire un approccio integrato e multidisciplinare.

Attività e coinvolgimento del personale

Per rendere l’Oasi un luogo attivo e stimolante, il personale docente della Scuola in Ospedale e il personale medico parteciperanno a incontri sia in presenza che a distanza. Questo approccio assicura un coinvolgimento attivo di educatori e volontari, creando un ambiente dinamico e interattivo. Tra gli obiettivi principali del progetto, vi è il miglioramento della qualità della degenza, attraverso attività ludico-educative legate alla natura. I piccoli pazienti saranno coinvolti in esperienze dirette che promuovono il rispetto per l’ambiente e la biodiversità.

Inoltre, le attività proposte mirano a sviluppare la motricità e le capacità cognitive dei bambini, stimolando la concentrazione, la logica e la memoria. Attraverso la cura di piante e animali presenti nell’Oasi, si intende anche rafforzare l’autostima dei piccoli, offrendo loro la possibilità di sperimentare un contatto diretto con la vita naturale.

Collaborazioni e sostegno

La realizzazione dell’Oasi in Ospedale è stata resa possibile grazie al sostegno di diverse organizzazioni, tra cui i pediatri dell’Associazione Culturale Pediatri (Acp), Pediatri per un Mondo Possibile (PuMP), e la Fondazione Fight the Stroke. Questo progetto ha anche ricevuto il patrocinio dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (Aopi), grazie alla collaborazione di un comitato scientifico che ha contribuito a definire le linee guida e gli obiettivi dell’iniziativa.

L’Oasi non è solo un luogo di cura, ma un vero e proprio spazio di crescita e scoperta per i bambini, dove possono imparare a conoscere e rispettare la natura, mentre affrontano il loro percorso di cura. Con questo progetto, il Centro Cure Palliative del Bambino Gesù si conferma all’avanguardia nell’integrazione di terapie innovative e approcci educativi, creando un ambiente che favorisce la salute e il benessere dei più piccoli.