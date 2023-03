Mutandine per cani, a cosa servono

Sai che le mutandine per cani non si usano solamente nei cani femmina quando sono in calore? In alcuni casi e con gli opportuni accorgimenti possono essere usati anche nei cani maschi in caso di forme di incontinenza urinaria. L'importante è scegliere il modello e le dimensioni giuste per il proprio cane, cambiandole con la giusta frequenza per evitare infezioni e lesioni sulla cute.

Mutandine per cani? No, non sorridere: non si tratta di un vezzo modaiolo, bensì di un preciso accessorio per cani utilizzabile in diverse situazioni. Ci sono dei casi, infatti, in cui si rende necessario far indossare al proprio cane delle mutandine, sia esso un cane femmina o un cane maschio.

In commercio trovi già delle mutandine per cani confezionate, ma se sei abile nel fai-da-te puoi creare delle mutandine personalizzate. In questo caso ricordati solo che devono essere corredate di due buchi per inserire le zampe, un buco per far passare la coda e uno spazio apposito dove inserire l’assorbente. Inoltre devi dotarle anche di un pratico dispositivo di chiusura, anche un semplice velcro può andare bene.

Cosa sono le mutandine per cani?

Le mutandine per cani sono proprio quello che state pensando: delle vere e proprie mutandine da far indossare ai cani. In commercio ne esistono di vari modelli e, soprattutto, di taglie differenti. Molto importante, infatti, è prendere le mutandine adatte alla taglia del proprio cane.

Esistono, infatti, mutandine per cani di piccola taglia, mutandine per cani di media taglia e mutandine per cani di grossa taglia.

In generale va considerata la dimensione prendendo la misura del girovita del cane davanti alle zampe posteriori, ma attenzione: a volte ci sono cani conformati in modo tale che, anche prendendo le giuste misure, alla fine le mutandine risultano scomode per il cane.

In questo caso vale la pena o cambiare taglia o cambiare modello.

A cosa servono le mutandine del cane?

Le mutandine per cani sono utili in diversi casi. Il primo è quello delle femmine in calore. Come di sicuro saprete, durante il ciclo estrale la cagna ha delle perdite ematiche. Queste perdite durano per 7-10 giorni in media e possono essere anche abbastanza copiose.

Questo può diventare un problema per i cani che vivono in appartamento o sempre in casa: trovarsi letti, divani, tappeti o anche solo pavimenti continuamente macchiati di sangue non è piacevole.

Per questo motivo si fanno indossare alle cagnoline delle mutandine al cui interno viene inserito un assorbente.

Tuttavia ci sono anche altri casi in cui si possono usare le mutandine. Sia nei cani femmina che nei cani maschi che soffrono di incontinenza urinaria può essere necessario far indossare delle mutandine con assorbenti, o in alternativa gli appositi pannolini per cani. Naturalmente nel caso dei cani maschi bisognerà ingegnarsi per modificarle e renderle atte allo scopo visto il posizionamento anteriore del pene.

Un altro caso in cui potrebbero tornare utili è quando il cane presenta ferite o neoformazioni sanguinanti a livello della zona anale o nel cavo inguinale, anche neoplasie mammarie. Così facendo eviterai che eventuali perdite di sangue o siero sporchino dappertutto. O anche che il cane continui a leccarsi le lesioni, facendole peggiorare.

Non servono, invece, assolutamente per evitare che il cane si accoppi, in quanto possono spostarsi.

Come usare le mutandine per cani?

Come si mettono le mutandine ai cani?

Solitamente le mutandine per cani vanno infilate dal posteriore avendo cura di inserire la coda nell’apposito foro. Prima di infilare le mutandine, ricordati di inserire nell’apposito alloggiamento gli assorbenti.

Normalmente quando acquisti le mutandine ti vengono forniti anche questi, ma quelli del cane tendono a essere molto sottili e con limitata capacità assorbente. In questo caso puoi sostituirli con quelli ad uso umano.

Le mutandine sono dotate di allacciatura o con velcro o con appositi ganci. Nel caso tu optassi per delle mutandine per cani fai-da-te nulla ti vieta di utilizzare come chiusura dei bottoni o dei legacci. L’importante è scegliere un sistema di chiusura pratico e veloce.

Inoltre prediligi tessuti naturali e traspiranti, meglio se di cotone e non troppo colorati per evitare dermatiti da contatto.

Esistono anche diversi modelli di mutandine per cani. Alcuni sono più essenziali, altri sono più fascianti. Se le mutandine nonostante tutto tendono a scivolare, è possibile aggiungervi anche delle bretelle per garantire un maggior sostegno.

Parlando, invece, di pannolini per cani, quelli specifici per loro sono già dotati di foro per far passare la coda. Nulla ti vieta, invece, di usare quelli per neonati. In questo caso, però, dovrai ricordarti di praticare tu un foro per la coda.

Ogni quanto cambiare le mutandine per cani?

Veniamo ora a una questione a cui non tutti i proprietari di cani pensano. Una mutandina non è per sempre. O meglio: un assorbente non è per sempre. L’assorbente nelle mutandine va cambiato con una certa frequenza, anche più volte al giorno, dipende anche da quanto sono intense le perdite.

Il consiglio è quello di comprare, poi, anche una mutandina di riserva. In questo modo se quella indossata dovesse sporcarsi, puoi sostituirla con l’altra e avere un ricambio costante. Il costo delle mutandine non è esagerato: andando su Amazon si trovano confezioni da due o tre mutandine al costo di 17-20 euro.

Se mutandine sporche, pannolini o assorbenti per cani non vengono cambiati con una certa frequenza, il rischio è quello di sviluppare infezioni pericolose a causa dell’inevitabile proliferazione batterica che si crea.

Un altro problema a cui fare attenzione è che a livello del cavo inguinale le mutandine siano strette il giusto affinché il cane non se le sfili o non possa sfilare l’assorbente, ma che non siano troppo strette da segare la cute. Molto spesso, infatti, capita di vedere cani con mutandine troppo strette o a cui non vengono mai tolte con lesioni anche profonde a livello della piega cutanea causate proprio da questi dispositivi.

Dove buttare le mutandine per cani?

Mutandine per cani o pannolini sporchi dovrebbero essere buttati nel bidone dell’indifferenziata. Per quanto riguarda gli assorbenti, vale la stessa regola di quelli umani: mai gettarli nel water. Questo perché oltre a inquinare le acque finisci anche con l’intasare lo scarico visto che gli assorbenti non si sciolgono con l’acqua.

Certamente se sei in giro col cane, abbi cura di portare con te sempre dei ricambi. Ricordati anche di portarti dietro dei sacchetti dove raccogliere mutandine, assorbenti o pannolini sporchi in attesa di buttarli nel bidone dell’indifferenziata.