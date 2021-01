Muffa sui vestiti: rimedi naturali per eliminarla

Fonte immagine: Freepik

Come distruggere la muffa ridando vita ai vestiti con un metodo naturale e green: la nostra soluzione con un prodotto home made.

Parliamo di: Rimedi naturali

La muffa è un problema per molti: molte case hanno un tasso di umidità alto e conservare vecchi vestiti e tessuti in cantina non è per niente semplice. Funghi si accumulano ed è bene sapere come disfarsene.

Possono intaccare cibi, muri ma anche abiti che hanno bisogno di una nuova vita. Ignorarla può fare male alla salute: la muffa può causare allergie a livello respiratorio soprattutto nelle persone già sensibili da questo punto di vista o che soffrono di asma.

Muffa sui vestiti: rimedi naturali

La crescita di muffe sui vestiti è piuttosto comune e può essere dovuta a tanti fattori: la nostra cattiva abitudine di lasciare la biancheria bagnata nella lavatrice, problemi dell’ambiente del reparto lavanderia, tasso di umidità molto alto. E’ necessario adottare una strategia efficace. I rimedi disponibili in natura non sono pochi e qui ve ne proponiamo alcuni: