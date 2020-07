Capelli sfibrati: rimedi naturali e hair care consigliata

I rimedi naturali fai da te per donare lucentezza e nutrimento ai capelli secchi e sfibrati non mancano. Alcuni oli sono un vero toccasana per la chioma:

In particolare, i capelli secchi e sfibrati si caratterizzano per una maggiore fragilità, sono soggetti a caduta e si spezzano più facilmente. In presenza di doppie punte , il fusto presenta una spaccatura nella parte finale che contribuisce a rendere la chioma poco compatta e opaca. Una componente fondamentale del fusto è la cuticola, il rivestimento esterno che si presenta danneggiato o viene a mancare nel capello sfibrato, esponendo agli agenti esterni sia il midollo sia la corteccia. Tra le principali cause esterne compaiono:

