Mobilità nelle città di domani: come cambierà? (podcast)

Fonte immagine: Foto di Jaffe da Pixabay

Micromobilità, sharing mobility e elettrificazione: in questa puntata del podcast Zero Emissioni vedremo gli scenari che si prospettano per le città.

Ormai è evidente, in questo periodo post lockdown, i mezzi di trasporto pubblico lasceranno per un po’ spazio alla micromobilità che riempirà le città italiane.

Per questo, è arrivata l’ora di ripensare alla mobilità cittadina anche nel corso degli anni che verranno, a partire dai nuovi mezzi pubblici fino ai mezzi in sharing.

In questa puntata di Zero Emissioni (curato come sempre da Matteo Virelli) parleremo proprio di mobilità nelle città del domani.

Ascolta “Mobilità nelle città di domani: come cambierà?” su Spreaker.