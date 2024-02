M’illumino di meno 2024, la giornata del risparmio energetico: ecco cosa possiamo fare

L'edizione 2024 di M'illumino di Meno per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico punta a varcare i confini nazionali.

Il 16 gennaio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con l’iniziativa M’illumino di Meno lanciata nel 2005 dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar, condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sul risparmio delle risorse e sulla sostenibilità ambientale e istituita ufficialmente dal governo italiano con la legge n. 34/2022.

Era il 16 febbraio 2005 quando, in concomitanza con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, i conduttori di Caterpillar chiesero agli ascoltatori e alle ascoltatrici del programma di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Anno dopo anno M’Illumino di meno è diventato un appuntamento fisso con sempre più aziende, istituzioni e associazioni che hanno deciso di aderire alla manifestazione che in questo 2024 punta ad espandersi oltre i confini nazionali.

La 20esima edizione di M’illumino di Meno, dal titolo No borders, arriva con un invito a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende. L’appello di Massimo Cirri e Sara Zambotti è tanto semplice quanto efficace: “Stringiamo alleanze internazionali pedalando insieme, organizzando spegnimenti all’estero (piccoli e grandi), mangiando a lume di candela con i colleghi stranieri in visita“.

A dare l’esempio ci pensa Rai Radio2 invitando tutte le radio europee e internazionali ad aderire e coinvolgendo il più possibile la rete dei corrispondenti Rai all’estero perché partecipino attivamente con un obiettivo ambizioso: spegnere la Tour Eiffel nell’anno delle Olimpiadi, nella Ville Lumière che tanto sta facendo per la mobilità in bicicletta.

Se nel corso degli anni i cittadini italiani hanno aderito in massa all’iniziativa, le ultime edizioni di M’illumino di meno hanno potuto contare anche sulla partecipazione delle istituzioni e l’edizione 2024 non farà eccezione. Il Ministero della Cultura ha annunciato che oggi, venerdì 16 febbraio 2024, dalle ore 19.30 alle ore 21.00, è previsto lo spegnimento delle luci degli uffici, degli ambienti comuni e di tutte le fonti energetiche della sede centrale del Ministero in via del Collegio Romano 27, a Roma.

Luci spente anche al Ministero dell’Ambiente dalle 19.00, col titolare del dicastero Gilberto Pichetto Fratin che ha parlato di una sfida che possiamo vincere tutti insieme: “Il risparmio energetico è una sfida che tutti dobbiamo sostenere ogni giorno e che assieme possiamo vincere: servono scelte forti a livello istituzionale, ma anche piccoli gesti concreti che tutti i cittadini possono attuare”.

M’illumino di meno, cosa possiamo fare

In occasione di questa giornata dedicata al risparmio energetico l’invito resta quello di spegnere le luci a casa o in ufficio dalle 19.00 alle 20.00, ma i piccoli gesti che possono fare la differenza sono tanti e semplici da adottare. Ecco un pratico decalogo delle azioni che ogni giorno possiamo compiere per ridurre l’impatto sull’ambiente: