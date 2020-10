Milano, la Pet Therapy entra a scuola a supporto dei bambini

Fonte immagine: Unsplash

Pet Therapy a Milano, i cani entrano nella scuola e lo fanno all'istituto Giacosa per supportare i bambini durante la ripresa.

Milano apre le porte scolastiche alla Pet Therapy e lo fa grazie all’associazione For a Smile Onlus, che ha avviato una sperimentazione con l’Istituto Comprensivo Giacosa. Una vera e propria interazione con i quadrupedi di affezione, una Dog Therapy per eccellenza con l’obiettivo di incontrare i minori sia nelle scuole d’infanzia, che primarie fino a raggiungere le secondarie di primo grado.

Le interazioni tra cani e alunni si terranno settimanalmente fino al mese di maggio presso il cortile dell’istituto o al parco Trotter, e in caso di pioggia verrà fornita un’aula sanificata. Al progetto prenderanno parte anche il team della cooperativa Tempo per l’Infanzia e un veterinario che seguiranno gli incontri tra i ragazzi e i cagnolini, sempre in compagnia di due coadiutori dell’associazione.

L’iniziativa ha preso vita per rispondere alle esigenze e al benessere emotivo dei bambini e delle famiglie, per rendere più fluido il rientro scolastico in un momento socialmente così delicato. Una dog therapy utile in questo tempo di grande debolezza per la socialità tanto da decidere di varcare idealmente la scuola, il luogo dove i bambini si incontrano dopo mesi di isolamento. Come ha specificato l’associazione anche attraverso Facebook.

Pet Therapy, un sostegno importante con un occhio al futuro

L’obiettivo è quello di estendere questo supporto ad altri istituti scolastici in altre città d’Italia, così da creare una vera e propria rete alternativa di supporto. In particolare per i più piccoli che hanno subito la lontananza scolastica per lunghi mesi, a causa del Coronavirus, che ha stravolto la loro routine quotidiana.

In particolare ha azzerato le attività all’aperto e l’interazione con i compagni di scuola. La Dog Therapy si inserisce perfettamente in questo contesto come aiuto fondamentale per riavviare il cammino dei più piccoli. Ad accogliere l’iniziativa è stato il Dirigente scolastico il Dr. Francesco Muraro che ha così commentato:

Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di avviare questo progetto di Pet Therapy. L’Istituto Comprensivo Giacosa di Milano (storicamente conosciuto come “Casa del Sole”) nasce quasi cento anni fa come “scuola all’aperto” inserita nel contesto di un parco cittadino (il Parco Trotter) e da sempre fa della sua splendida cornice verde un’aula privilegiata dove sperimentare una didattica laboratoriale a contatto con la natura: il lavoro negli orti, lo studio della biodiversità e la relazione con gli animali sono solo alcuni esempi.

Fonte: For a Smile Onlus Facebook