Mascherine: Oakley, il tenero Springer spaniel insegna a indossarle

Fonte immagine: Unsplash

Un amorevole cane è stato immortalato mentre indossa le mascherine in vari modi, divenendo il testimonial più efficace per una corretta informazione.

Parliamo di: Cani

L’adorabile Oakley è diventato una star di Facebook grazie alle sue “lezioni” sulle mascherine. Senza volerlo e senza che lo desiderasse la sua proprietaria, è bastata una foto del cucciolo condivisa sul social network per fare incetta di like. L’immagine del simpatico cagnolone di un anno di razza Springer spaniel è finita sotto gli occhi attenti di Gwawr Davies-Jones, che ha voluto trasformarlo nel testimonial più adatto per gli avventori della sua farmacia.

La donna è una farmacista e lavora nel Galles del Sud. Quando ha visto il simpatico Oakley indossare la mascherina in tutti i modi possibili è rimasta profondamente colpita. Non solo per la tranquillità mostrata durante i vari scatti, ma perché l’immagine ben rappresentava cosa non fare con la mascherina, quali sono i metodi sbagliati e inefficaci per indossarla. Oltre a qual è l’unico utile e necessario. Dopo aver contattato la proprietaria del cane e averle parlato del suo progetto, ha ricevuto il via libera dalla stessa per pubblicare la sequenza di scatti sulla pagina Facebook della farmacia.

Oakley mostra come indossare correttamente le mascherine

Il simpatico cucciolone dall’aria stralunata si è trasformato in un modello convincente mostrando la posa corretta nell’indossare le mascherine. Uno dei mezzi fondamentali per contrastare il Covid-19, ma che ancora oggi in molti insistono a non indossare correttamente. Gwawr in merito è molto propositiva e cerca sempre di coinvolgere i clienti con immagini e testi edificanti.

Informando, ma in modo positivo così da catturare l’attenzione e favorendo al contempo l’assimilazione del messaggio. Non sono di certo passate inosservate le pose buffe del cane mentre indossa la mascherina in tutti i modi possibili e per questo sbagliati. Le foto hanno strappato sicuramente più di un sorriso e hanno sciolto anche i tanti dubbi su come vada indossata correttamente. L’immagine è stata ricondivisa più volte anche da altre pagine Facebook ricevendo molti apprezzamenti positivi. In tanti hanno elogiato la pazienza mostrata dal cane, ma anche confermato come la mascherina venga utilizzata ancora in modo scorretto.

Fonte: Metro