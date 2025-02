Quando si parla di prodotti a marchio MD, molti consumatori si chiedono chi ci sia dietro la produzione di questi articoli.

MD è un marchio di grande distribuzione italiana che offre una vasta gamma di prodotti alimentari e non alimentari a prezzi competitivi. La rete di negozi MD è in continua espansione e la sua offerta è diversificata, comprendendo articoli per la prima colazione, condimenti, snack, prodotti freschi e molto altro.

Ma chi sono i veri produttori di questi prodotti? In questo articolo andremo a scoprire le aziende che si nascondono dietro molti dei prodotti venduti nei negozi MD.

Prodotti MD: da dove arrivano

La prima colazione è un momento fondamentale della giornata e MD offre una selezione di prodotti pensati per soddisfare ogni palato. Tra i vari articoli, troviamo:

Wafer “La Dolce” – prodotti da Elledi Ribera, un’azienda con sede in Sicilia nota per la qualità dei suoi snack. Merendine “Orange Ciok” – realizzate da Balconi, un marchio italiano famoso per le sue deliziose specialità da forno. Crumiri della linea “Dolciando & Dolciando” – prodotti da Bistefani, un marchio storico nel panorama dolciario italiano. Frollini con confettura di mele – realizzati da Vicenzi, un’azienda che ha fatto della tradizione dolciaria italiana il suo punto di forza. Crema spalmabile “CiokoNut” – prodotta da Nutkao, specializzata in creme di nocciole di alta qualità. Biscotti ai cereali “Dolciando & Dolciando” – prodotti da Montebovi Torino, che si distingue per l’uso di ingredienti selezionati.

MD non delude nemmeno quando si tratta di primi piatti. Ecco alcuni esempi:

Pasta “ZìMarì” – realizzata dal Pastificio Antonio Pallante, un’azienda con una lunga storia nel settore della pasta. Tortellini “Ca’Bianca” – prodotti da Dalì S.p.A., un marchio che punta sulla qualità e sull’autenticità delle ricette tradizionali.

Per quanto riguarda i condimenti, MD offre una serie di aceti e salse, molti dei quali sono prodotti dall’Acetificio Andrea Milano, rinomato per la produzione di aceto balsamico e altri condimenti di alta qualità. La salsa “Gustato” è realizzata da Althea Spa, un’azienda che si occupa di una vasta gamma di prodotti alimentari.

Passando alle bevande, il caffè “Karisma” in grani è prodotto da Intercaf Srl e Caffè Carraro SpA, due aziende che si distinguono per la qualità delle loro miscele. Altre bevande come il tè “Casado” e i succhi di frutta “PURELAND” sono rispettivamente prodotti da San Benedetto e Conserve Italia.

Inoltre, MD offre una selezione di snack come i “Crackers all’acqua”, prodotti da Colussi, e i “Croissant salati”, realizzati in uno stabilimento a Colognola ai Colli. I taralli caserecci sono prodotti da Fiore di Puglia, un’azienda che valorizza le tradizioni gastronomiche pugliesi.

La rete di produzione dei prodotti MD è vasta e comprende un ampio numero di aziende italiane, molte delle quali sono conosciute per la loro qualità e tradizione. Questi produttori forniscono articoli che non solo soddisfano le esigenze quotidiane dei consumatori, ma garantiscono anche un buon rapporto qualità-prezzo. La scelta di MD di collaborare con aziende di fiducia è una strategia vincente che consente di offrire un’ampia gamma di prodotti, mantenendo al contempo un elevato standard di qualità. Questo rende MD un punto di riferimento importante per i consumatori italiani che cercano prodotti di qualità a prezzi accessibili.