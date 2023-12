Natale eco solidale, la regola delle 3 R da seguire se vuoi essere green: Recupera, Regala e Ricicla

La regola delle 3 R per un Natale eco sostenibile è davvero facile da seguire. Tutto quello che dobbiamo fare è Recuperare, Regalare e Riciclare, per evitare di comprare sempre nuove cose che poi diventano in breve tempo rifiuti che si accumulano su un pianeta già abbastanza in affanno. Legambiente dà i suoi utili consigli per un approccio green e improntato sulla sostenibilità, anche in occasione delle feste di fine anno.