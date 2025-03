È una delle conduttrici, nonché una delle padrone di casa Rai, più ambite. Il suo contenitore domenicale del pomeriggio è fra i più seguiti della rete.

Stiamo parlando di Mara Venier: nel corso degli anni l’abbiamo vista cambiare sì, ma la sua verve, la sua ironia sono rimaste sempre uguali. C’è qualcosa, però, che i suoi fan e non solo stanno notando negli ultimi anni. un cambio radicale per la conduttrice, nello specifico per il suo fisico.

Una dieta drastica che l’ha portata a perdere ben 10 chili. Cosa è successo? Come sta ora la Mara nazionale? Cerchiamo di capire insieme qual è il suo nuovo regime alimentare.

Mara Venier dimagrita: come ha fatto?

Davanti a lei, sono in molti a inchinarsi: la signora della domenica pomeriggio di casa Rai, Mara Venier, non ha eguali. I suoi programmi, da anni, sono sempre i più seguiti e la stessa Rai vede in lei un personaggio sicuro, affabile, che le famiglie e tutti i cittadini vedono come una di loro. Mara ha, infatti, un filo diretto, quasi impercettibile con il pubblico.

Si sente accanto a loro e conduce i suoi programmi come se stesse facendo quattro chiacchiere con degli amici di sempre. Nel corso degli anni, come è variata ed è cambiata la sua “Domenica In”, così è cambiata anche Mara: nell’aspetto, nel fisico, nel modo di trovare qual contatto con la gente. C’è, però, qualcosa che i suoi fan stanno notando negli ultimi tempi.

Un cambio radicale nella fisicità della Venier. Cosa le è successo? In molti l’hanno vista con qualche kg in meno, esattamente 10. Come ha fatto? Stando a quanto dicono i ben informati, si è trattato di una dieta proteica. Ma di cosa si tratta? La conduttrice ha deciso di cambiare il suo aspetto affidandosi a questo tipo di dieta.

Cos’è la dieta proteica

Un qualcosa di particolare che le ha permesso di tornare in forma senza rinunciare ai piaceri della cucina. Un piano “low carb” che non è totalmente proteico: il quantitativo di queste ultime viene consigliato esclusivamente in base a quello che è necessario per potersi sentire sazi e non cadere in tentazione, soprattutto nel periodo che intercorre fra un pasto e l’altro.

Ma cos’è questa dieta proteica? In cosa consiste? Cosa si mangia nel concreto? Il tutto è basato su 5 pasti (colazione, pranzo, cena e due piccoli spuntini). A colazione si può mangiare uno yogurt, accompagnato da un caffè o una tazza di tè verde. Allo spuntino della mattina si può mangiare, invece, un frutto. A pranzo, pesce o carne, accompagnati da verdure miste.

Per lo spuntino del pomeriggio una macedonia di frutta mentre a cena un contorno vegetale. I condimenti sono davvero blandi, perché si preferisce lasciare largo spazio alle erbe aromatiche. Ciò che conta, però, è sempre non farla da soli, ma essere sempre seguiti da un medico nutrizionista passo passo.