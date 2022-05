Mandevilla: come coltivare la pianta

Fonte immagine: pixabay

La Mandevilla è un genere di pianta, conosciuta e coltivata per i meravigliosi fiori profumati. Questi arbusti sono facili da curare: amano molta luce, caldo e umidità. Hanno una crescita molto veloce e quindi con poco sforzo regaleranno belle fioriture dalle varie tonalità di bianco, giallo, arancione, rosa, rosso e viola.

Ma vediamo come coltivare la Mandevilla.

Mandevilla: origine

Al genere Mandevilla appartengono oltre 200 specie di arbusti e rampicanti della famiglia delle Apocinacee. La data di riconoscimento di questo genere è datata 1840 e il nome “Mandevilla” è stato scelto in onore di sir Henry John Mandeville, colui che fece conoscere la pianta in Europa.

La specie è originaria degli Stati Uniti sudoccidentali, Messico, America centrale, Indie occidentali e Sud America. Molte specie provengono anche dalle foreste della Serra dos Órgãos a Rio de Janeiro, in Brasile.

Descrizione

È un genere di pianta caratterizzato da fiori a cinque petali, spesso vistosi e profumati, tipicamente nei toni del rosa, rosso e bianco, occasionalmente con gole gialle. Le corolle, a forma di campanula, sono grandi fino a 5 cm di diametro e sono molto profumate.

Le fioriture sono generalmente estive e possono protrarsi fino all’autunno, tuttavia nei climi caldi possono esserci anche tutto l’anno. Alcune specie all’interno del genere hanno fiori più piccoli e fitti mentre altre più grandi e radi. Il loro fogliame è solitamente di un verde brillante.

Differenza tra Mandevilla e Dipladenia

Che differenza c’è tra la Dipladenia e la Mandevilla? Nessuna. Infatti, la Mandevilla è considerato il nome ufficiale della Dipladenia. Tuttavia per lungo tempo sono stati a lungo considerati generi separati e il vecchio nome rimane un soprannome comune per qualsiasi pianta di Mandevilla più piccola e cespugliosa.

In passato si distingueva la Mandevilla con una crescita rampicante, dalla Dipladenia con una crescita più a cespuglio. Ancora oggi, in alcuni vivai è possibile trovare questa distinzione.

Le Dipladenie tendono ad essere più corte, più folte e gli steli generalmente si abbassano. Hanno anche fiori leggermente più piccoli con più variazioni rispetto al tipo rampicante, che spesso ha fiori rossi. Il fogliame è corto e a forma di cuore rispetto ai parenti rampicanti.

La cura è invece praticamente identica a quella della tradizionale Mandevilla.

Le specie principali di Mandevilla

Esistono più di duecento specie all’interno del genere Mandevilla. Alcune delle più popolari per la coltivazione includono:

Mandevilla sanderi : comunemente noto come gelsomino brasiliano, questa specie di mandevilla è a crescita rapida, raggiungendo fino a quasi cinque metri di altezza. Vanta steli intrecciati, legnosi e grandi fiori rosa/rosso.

: comunemente noto come gelsomino brasiliano, questa specie di mandevilla è a crescita rapida, raggiungendo fino a quasi cinque metri di altezza. Vanta steli intrecciati, legnosi e grandi fiori rosa/rosso. Mandevilla boliviensis : Conosciuta anche come mandevilla bianca, questa specie si distingue per le sue delicate fioriture bianche. Può crescere tra i 90 cm fino ai 3 metri di altezza.

: Conosciuta anche come mandevilla bianca, questa specie si distingue per le sue delicate fioriture bianche. Può crescere tra i 90 cm fino ai 3 metri di altezza. Mandevilla laxa o Mandevilla suaveolens : Conosciuta comunemente come il Gelsomino del Cile, questa specie di mandevilla produce grandi quantità di fiori tubolari bianchi fortemente profumati, che raggiungono i 6 metri di altezza.

o : Conosciuta comunemente come il Gelsomino del Cile, questa specie di mandevilla produce grandi quantità di fiori tubolari bianchi fortemente profumati, che raggiungono i 6 metri di altezza. Mandevilla ‘Alice Du Pont’ : Con foglie verde scuro e rugose e fiori larghi 4 pollici con petali rossi a cinque tondi e una gola gialla, “Alice Du Pont” è forse una delle cultivar di Mandevilla più famose. È abbastanza resistente da sopportare un clima invernale freddo. All’aperto, può raggiungere un’altezza impressionante di 6 m, ma se piantata in un vaso, rimarrà ad un’altezza di un metro e mezzo, molto più gestibile.

: Con foglie verde scuro e rugose e fiori larghi 4 pollici con petali rossi a cinque tondi e una gola gialla, “Alice Du Pont” è forse una delle cultivar di Mandevilla più famose. È abbastanza resistente da sopportare un clima invernale freddo. All’aperto, può raggiungere un’altezza impressionante di 6 m, ma se piantata in un vaso, rimarrà ad un’altezza di un metro e mezzo, molto più gestibile. Mandevilla splendens: Pianta vincitrice del Premio al merito del giardino della Royal Horticultural Society, è nativa di Rio de Janeiro ed è una ex Dipladenia. Cresce fino a 3 metri di altezza e ha larghe foglie ellittiche lunghe circa 20 cm. I fiori rosa hanno una gola gialla e compaiono vicino alla parte superiore della pianta. Non ama il gelo, ma va bene come pianta da vaso portata all’aperto durante i mesi estivi.

Coltivazione della Mandevilla

Le piante di Mandevilla sono abbastanza facili da curare fintanto che le loro condizioni di crescita sono corrette. Queste piante prosperano con molta luce, calore e umidità, quindi sarà opportuno annaffiare la pianta ogni volta che il terreno inizia a seccarsi e a concimarla durante la stagione di crescita.

È possibile scegliere come far crescere la pianta, se più cespugliosa o rampicante. Se la si vuole far crescere naturalmente come rampicante, sarà importante installare un traliccio o un’altra struttura su cui possa arrampicarsi.

Come curare la Mandevilla in vaso? Ecco i consigli da seguire:

Temperatura

Queste piante richiedono temperature calde e alta umidità. Le temperature dovrebbero essere di almeno 15 gradi durante il giorno e non inferiori ai 10 di notte per tenere la Mandevilla all’aperto. Se vivi in un clima secco, nebulizzare regolarmente le piante ti aiuterà a mantenere alti i livelli di umidità.

Posizione e luce

Dove mettere la mandevilla? Queste piante crescono e fioriscono meglio in pieno sole, il che significa almeno sei ore di luce diretta nella maggior parte dei giorni. Tuttavia, tollereranno un po’ di ombra e potrebbero anche apprezzare il riparo dal caldo sole pomeridiano nel pieno dell’estate.

Un vantaggio per la coltivazione della Mandevilla in vaso è la capacità di spostare la pianta fuori dal sole rigido secondo necessità in modo che il fogliame non si bruci.

Terriccio

Le piante di Mandevilla hanno bisogno di un terreno sabbioso e ben drenante con abbondante materiale organico mescolato. Un buon mix di invasatura è una combinazione di muschio di torba, sabbia e muffa fogliare. Un pH del terreno da leggermente acido a neutro è il migliore, sebbene la pianta possa anche tollerare quelli leggermente alcalini.

Annaffiatura

A differenza di molte piante da fiore, le specie mandevilla possono sopportare soccità pur continuando a fiorire. Nonostante questo, preferiscono un livello costante di umidità, quindi cerca di mantenere il terreno bagnato, ma non inzuppato. Innaffia la pianta lentamente per dare al terreno il tempo di assorbire l’acqua e spruzza anche le foglie per eliminare eventuali parassiti e aumentare l’umidità intorno alla pianta.

Concimazione

In primavera concima con un fertilizzante equilibrato a lenta cessione. In alternativa, puoi usare un fertilizzante liquido a metà forza ogni due settimane dalla primavera all’autunno. Può anche essere utile mescolare del compost nel terreno per migliorare i livelli di nutrizione.

Potatura

Si consiglia di potare la pianta almeno una volta all’anno per mantenerla ordinata e abbondantemente fiorita. L’inverno o l’inizio della primavera sono il momento ideale per tagliare la pianta prima che inizi a produrre una nuova crescita, mentre una potatura ritardata potrebbe comportare la rimozione di potenziali gemme.

Come si pota la Mandevilla? Come regola generale, cerca di non tagliare più di un terzo della massa alla volta. Puoi tagliare tutti i rami malati o danneggiati, così come tutti i rami che stanno creando una forma che non desideri.

Per fare ciò, prima annaffia bene la pianta in modo che sia idratata e non ulteriormente stressata dalla potatura. Taglia i rami bassi usando un paio di forbici da potatura pulite e sagomate.

Propagazione

Il modo più semplice per aggiungere la Mandevilla al tuo giardino o balcone è acquistare una pianta da un vivaio o avviarne una tramite la propagazione.

Ecco come fare:

In primavera, prendi un taglio da circa 10 cm sotto un nodo fogliare, dove una foglia incontra lo stelo, da una pianta “madre” sana e consolidata che è fiorita per almeno una stagione.

Togli le foglie e i germogli dalla metà inferiore del taglio.

Pianta la talea in un vaso con terriccio umido. Assicurati di attaccare l’estremità tagliata nella terra e premi saldamente il terreno attorno allo stelo per stabilizzarlo.

Posiziona il vaso in un luogo che riceva un’ampia luce solare filtrata e che presenti temperature comprese tra i 20/23 gradi.

Mantieni il terreno umido e nebulizza di tanto in tanto. Le talee dovrebbero attecchire entro un mese, a quel punto puoi iniziare a prendertene cura normalmente.

Rinvaso della Mandevilla

Per invasare la tua pianta di Mandevilla, scegli un vaso che sia solo leggermente più grande del precedente. Un vaso troppo grande potrebbe portare la pianta a sprecare più energia per produrre radici, quindi potresti vedere meno fiori fino a quando non ha ampliato il suo apparato radicale. Assicurati che il vaso abbia ampi fori di drenaggio per aiutare a prevenire la marcescenza radicale.

Quando, vedrai le radici che escono dal vaso, è tempo di rinvasare. Le Mandeville sono piante a crescita rapida, probabilmente le dovrai rinvasare ogni anno in primavera. Sposta delicatamente la pianta dal vecchio vaso, mettila nel nuovo e riempila intorno con terriccio fresco e annaffia.

Malattie e parassiti

Le piante di Mandevilla generalmente non hanno seri problemi di malattie. Tuttavia, possono attirare ragnetti rossi, mosche bianche e afidi. Potresti notare piccoli insetti che si muovono sulle tue piante o vedere danni alle foglie e scolorimento. Se hai un’infestazione, applica continuamente sapone insetticida o olio per l’orticoltura, come l’olio di neem, fino a quando tutti i segni di infezione non sono passati.

Curiosità sulla pianta