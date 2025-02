Avere unghie belle e sane non è solo una questione di bellezza estetica; le unghie possono rivelarsi un importante indicatore di salute.

Alterazioni nel colore, nella consistenza o nella forma delle unghie possono segnalare problemi di salute, sia a livello locale che sistemico, che spaziano da infezioni a carenze nutrizionali, fino a patologie più gravi. È fondamentale imparare a interpretare i segnali che le nostre unghie ci inviano, e per questo ci avvaliamo del supporto del professor Antonino Di Pietro, Direttore scientifico dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis presso Palazzo della Salute Wellness Clinic – Istituto Clinico Sant’Ambrogio.

Le unghie sane si presentano con una lamina ungueale di colore rosa, formata da scaglie cornee costituite da cheratina, la stessa sostanza presente nei capelli. Una superficie liscia e regolare è segno di buona salute, mentre la trasparenza dell’unghia permette di vedere il letto ungueale sottostante, ricco di vasi sanguigni, che conferisce il caratteristico colore roseo. È importante prestare attenzione a eventuali cambiamenti in queste caratteristiche, poiché possono essere spie di problematiche più profonde.

Unghie fragili: cause e implicazioni

Le unghie fragili, sottili e molli, sono sintomo di una carenza di nutrienti essenziali. Le unghie sono composte da vitamine, aminoacidi, minerali, grassi e acqua, quindi la mancanza di uno di questi componenti può compromettere la loro integrità. Tra le cause più comuni di fragilità troviamo:

Carenze nutrizionali: minerali come ferro, rame, selenio e zinco, e vitamine come A, B6 e E sono cruciali per la salute delle unghie. Eccessiva cura delle unghie: una manicure eccessivamente aggressiva può danneggiare la matrice ungueale. Contatto con sostanze chimiche: l’esposizione prolungata a detersivi e prodotti chimici può indebolire le unghie. Patologie cutanee: malattie come la psoriasi possono influenzare negativamente la salute delle unghie. Infezioni: le micosi possono provocare alterazioni della struttura ungueale.

Il colore delle unghie può rivelare molto sullo stato di salute dell’individuo. Ecco alcuni esempi:

Unghie gialle : comunemente causate da smalti di bassa qualità o dal fumo, possono anche indicare disturbi respiratori come bronchite o sinusite.

: comunemente causate da smalti di bassa qualità o dal fumo, possono anche indicare disturbi respiratori come bronchite o sinusite. Unghie bianche : un aspetto metà bianco e metà rosa può indicare un eccesso di azoto nel sangue o, in casi estremi, anemia o malattie epatiche come la cirrosi.

: un aspetto metà bianco e metà rosa può indicare un eccesso di azoto nel sangue o, in casi estremi, anemia o malattie epatiche come la cirrosi. Unghie scure: un cambiamento graduale da chiaro a scuro può indicare onicomicosi, un’infezione fungina che compromette la salute dell’unghia.

Onicomicosi: cos’è e come prevenirla

L’onicomicosi è un’infezione molto comune causata da funghi, lieviti o muffe, che colpisce soprattutto le unghie dei piedi. L’ambiente caldo e umido delle scarpe favorisce la proliferazione di questi microorganismi. La prevenzione è fondamentale e può includere:

Igiene: asciugare accuratamente mani e piedi, prestando attenzione agli spazi tra le dita. Scarpe traspiranti: evitare l’uso di calzature che non permettono la ventilazione. Evitare di camminare scalzi in ambienti umidi come piscine o spogliatoi. Manicure delicata: non rimuovere le cuticole, che fungono da barriera contro i germi.

In caso di infezione, i trattamenti possono includere lozioni e creme antimicotiche, a volte associate a farmaci orali. E’ importante notare che la cura richiede tempo: da sei mesi a un anno, a seconda della gravità dell’infezione.

Prestare attenzione alla salute delle unghie è fondamentale non solo per motivi estetici, ma anche come riflesso della nostra salute generale. Saper riconoscere i segnali di allerta può portare a diagnosi precoci e trattamenti efficaci, contribuendo a mantenere un benessere duraturo.