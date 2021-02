Luna della Neve 2021 a febbraio: quando vedere la superluna

Luna della Neve 2021 attesa per la notte di sabato 27 febbraio, ecco quando e come vedere lo spettacolare evento astronomico.

Manca ormai pochissimo all’arrivo della Luna della Neve 2021. Una superluna piena che brillerà più intensamente del solito, regalando uno spettacolo affascinante a chi guarderà il cielo la notte di sabato.

La Luna della Neve deriva il suo nome dalla cultura dei nativi americani, che associavano questo spettacolo astronomico al periodo di febbraio, solitamente soggetto a forti nevicate e dalle temperature piuttosto fredde. Un po’ come accade per la “Luna di fragola”, che si verifica a giugno (in pieno periodo di raccolta delle fragole).

Non sarà spettacolare come quella che si è verificata nel 2020, ma sarà certamente in grado di regalare una serata diversa agli ammiratori del satellite naturale della Terra. Le tribù avevano l’abitudine di definire questa straordinaria luna piena anche come “Luna della fame”, in quanto la rigidità meteorologica del mese di febbraio rendeva più difficile per i nativi uscire all’esterno a procurarsi del cibo.

La Luna apparirà piena già da questa sera, anche se raggiungerà il suo massimo splendore intorno alle 21 di sabato 27 febbraio. In condizioni di particolare visibilità potrebbe essere possibile assistere a un duplice spettacolo.

A far compagnia alla Luna della Neve ci sarà anche Marte, seppure il pianeta rosso potrebbe non risultare perfettamente visibile. Per cercare di scorgerlo occorrerà guardare verso ovest-sud-ovest, nelle vicinanze della Cintura di Orione.

Si tratterà di un ultimo regalo del mese di febbraio, prima di lasciare il posto alle nuove spettacolari serate attese a marzo. Attesa ad esempio, sul finire della prima decade, una congiunzione tra Luna e Saturno, ai quali si uniranno di lì a poco anche Giove e Mercurio.