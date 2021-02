Etna, eruzione regala nuove immagini spettacolari

L'eruzione dell'Etna ha dato vita a uno spettacolare fenomeno, con immagini che molto affascinanti: ecco alcune delle foto più belle.

L’Etna ha deciso di risvegliarsi in questi giorni regalando nuove e spettacolari immagini. Un’eruzione che nelle ore notturne ha assunto dei toni rosso vivo capaci di attirare attenzione su “A muntagna” da tutte le parti del mondo.

L’eruzione dell’Etna ha avuto origine dal cratere di sud-est, e a distanza di giorni è ancora capace di regalare immagini memorabili. Alte fontane di lava sono fuoriuscite dalla montagna, con colonne di fumo denso che hanno raggiunto i 700 metri di altezza.

Un’intensa colata lavica è discesa lungo la montagna in direzione Valle del Bove. Alla lava si sono aggiunti come in precedenti occasioni piogge di lapilli e rocce. Soprattutto molta cenere, tanto da costringere le località più vicine (in particolare Zafferana, Fleri e Acireale) a una specifica pulizia stradale. I più “ispirati” hanno approfittato dell’occasione anche per esprimere dichiarazioni di vario genere.

Durata e immagini dell’eruzione

La durata effettiva dell’eruzione in sé sarebbe durata poco meno di un’ora, hanno dichiarato gli esperti dell’INGV-OE di Catania. Di seguito è possibile ammirare alcune delle immagini più spettacolari, scattate durante l’eruzione dell’Etna di febbraio 2021.