MILANO, 26 febbraio 2025 – L’ospedale Niguarda si conferma come il miglior ospedale d’Italia e si posiziona al 37° posto a livello mondiale, secondo la classifica annuale “World’s Best Hospitals” stilata dal settimanale Newsweek. Quest’analisi ha preso in considerazione oltre 2.400 strutture sanitarie provenienti da 30 Paesi. La clinica americana Mayo si aggiudica il primo posto assoluto, ma Niguarda non è l’unica eccellenza italiana in questa classifica.

Ospedali italiani in classifica

Il Policlinico Gemelli di Roma, attualmente sede di ricovero di Papa Francesco, si colloca al 44° posto nel ranking globale. A seguire, il San Raffaele si trova al 54° posto, mentre l’Humanitas occupa il 61° posto, entrambe strutture situate nei pressi di Milano. In totale, sono solo 13 gli ospedali italiani che riescono a entrare nella top 250 della classifica mondiale, evidenziando l’importanza e la qualità dei servizi sanitari offerti nel nostro Paese.

Criteri di valutazione

La valutazione degli ospedali è stata effettuata sulla base di vari criteri, tra cui la qualità delle cure, l’eccellenza nella ricerca e la capacità di attrarre professionisti del settore. Il punteggio finale di ciascun ospedale è stato determinato attraverso un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, insieme a dati provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti riguardanti la loro soddisfazione generale.

Commento del direttore generale

Il direttore generale dell’Ospedale Niguarda, Alberto Zoli, ha commentato con orgoglio il riconoscimento, sottolineando che “la posizione di assoluto rilievo nella classifica globale evidenzia il nostro impegno costante nella ricerca, nell’insegnamento, nell’innovazione e nella cura dei pazienti”. Zoli ha inoltre messo in risalto il valore della squadra di professionisti che opera all’interno dell’ospedale, confermando Niguarda come un punto di riferimento per la sanità internazionale.

Crescita e miglioramento

In questa classifica, Niguarda ha guadagnato ben 15 posizioni rispetto all’anno precedente, un segno tangibile della crescita e del miglioramento continuo delle sue prestazioni. La struttura milanese si distingue non solo per le sue eccellenze cliniche, ma anche per l’attenzione alla ricerca e all’innovazione, elementi sempre più cruciali nel panorama sanitario contemporaneo.

Qualità delle cure in Italia

Nel contesto della salute pubblica, i risultati di questa classifica offrono uno spaccato significativo della qualità delle cure in Italia, evidenziando come le strutture sanitarie del nostro Paese siano in grado di competere con i migliori ospedali del mondo.