Looney Tunes, i personaggi che animali sono?

Fra personaggi principali e personaggi secondari, sono tantissimi gli animali nei Looney Tunes. Quelli più noti e importanti degli show e cartoni animati.

I Looney Tunes, alias Bugs Bunny, Daffy Duck, Willy il Coyote e Beep Beep, Titti e Silvestro, nascono come una serie animata americana. In origine erano dei cortometraggi per il cinema prodotti dalla Warner Bros, ma questo dal 1930 al 1969. Dagli anni Settanta in poi, vennero riadattati per essere proposti in televisione.

In contemporanea ai Looney Tunes, nacque anche la serie parallela Merrie Melodies. Perciò il termine Looney Tunes vengono indicati sia la serie che i personaggi inventati protagonisti della medesima.

Cosa sono i Looney Tunes?

La storia dei Looney Tunes inizia indietro nel tempo. Erano gli anni Trenta e la Warner Bros., prendendo ispirazione dalle serie Disney Silly Symphonies e Mickey Mouse, basate su animazioni accompagnate da melodie sonore, decise in sintesi di creare sia i Looney Tunes che Merrie Melodies.

Da lì nacque il franchising mondiale dei Looney Tunes con tanto di cortometraggi, lungometraggi d’animazione, film, fumetti, videogiochi e giostre nei parchi divertimenti.

In realtà il primo protagonista della serie fu Bosko. Ma poiché i creatori Harman e Ising decisero di abbandonare la Warner per la MGM nel 1933, si portarono dietro Bosko. Tuttavia i Looney Tunes semplicemente sostituirono Bosko con Buddy.

I Looney Tunes rimasero in bianco e nero fino al 1943, mentre i Merrie Melodies erano diventati a colori già nel 1934. In più, originariamente in Italia i personaggi della serie vennero chiamati in modo diverso. Per esempio, Bugs Bunny qui da noi venne chiamato Bubi Balzello nei primi fumetti, poi in quelli editi da Mondadori divenne Lollo Rompicollo, mentre negli anni Settanta divenne Bunny Coniglio.

Looney Tunes: personaggi principali

Personaggi principali animali antropomorfi

Molti dei personaggi principali dei Looney Tunes sono degli animali antropomorfi:

Bugs Bunny : è un coniglio grigio, spavaldo, che mangia spesso una carota

: è un coniglio grigio, spavaldo, che mangia spesso una carota Daffy Duck : papero nero egoista e vanitoso, molto subdolo

: papero nero egoista e vanitoso, molto subdolo Porky Pig: maiale ingenuo e balbuziente

Willy il Coyote : un coyote, che non riesce mai ad acchiappare Beep Beep

: un coyote, che non riesce mai ad acchiappare Beep Beep Beep Beep : è un Geococcyx, un uccello corridore che riesce sempre a sfuggire alle grinfie di Willy il Coyote

: è un Geococcyx, un uccello corridore che riesce sempre a sfuggire alle grinfie di Willy il Coyote Titti : canarino giallo vittima di Gatto Silvestro, ma dal quale riesce sempre a fuggire

: canarino giallo vittima di Gatto Silvestro, ma dal quale riesce sempre a fuggire Silvestro : gatto nero e bianco che fa di tutto, senza riuscirci, per mangiare Titti

: gatto nero e bianco che fa di tutto, senza riuscirci, per mangiare Titti Taz: diavolo della Tasmania , mangia di continuo ed è capace di ruotare come un tornado

, mangia di continuo ed è capace di ruotare come un tornado Pepé Le Pew: moffetta maschio dall’accento francese, romantico e stalker

Foghorn Leghorn: gallo chiacchierone e impiccione

Speedy Gonzales: topo messicano velocissimo che sfugge sempre a Silvestro e Daffy Duck

Personaggi principali umani

Tuttavia ci sono anche alcuni esseri umani protagonisti dei Looney Tunes:

Taddeo : personaggio cacciatore dei Looney Tunes maldestro e calvo che non riesce mai a catturare Bugs Bunny e Daffy Duck

: personaggio maldestro e calvo che non riesce mai a catturare Bugs Bunny e Daffy Duck Nonna : vecchietta proprietaria di Titti, Silvestro ed Ettore, molto astuta, difende sempre Titti da Silvestro

: vecchietta proprietaria di Titti, Silvestro ed Ettore, molto astuta, difende sempre Titti da Silvestro Yosemite Sam: ometto irascibile e scontroso, nemico di Bugs Bunny

Marvin il Marziano: alieno con elmo e scarpe da ginnastica, cerca sempre di distruggere la Terra, ma viene regolarmente fermato da Bugs Bunny

Looney Tunes: personaggi secondari

Personaggi secondari animali antropomorfi

Tantissimi anche i personaggi secondari antropomorfi dei Looney Tunes:

Ettore: bulldog di Nonna che difende Titti da Silvestro

Silvestrino : figlio di Silvestro, cerca sempre di acchiappare, invano, il cucciolo di canguro Hippety Hopper

: figlio di Silvestro, cerca sempre di acchiappare, invano, il cucciolo di canguro Hippety Hopper Hippety Hopper: cucciolo di canguro, grande lottatore, deve sempre sfuggire a Silvestro, che pensa che sia un topo gigante e a Silvestrino

Penelope Pussycat : gatta nera e bianca infastidita da Pepé Le Pew che pensa che sia una moffetta

: gatta nera e bianca infastidita da Pepé Le Pew che pensa che sia una moffetta Ralph il Lupo: canide che vuole catturare le pecore di Sam, senza riuscirci mai

Sam Canepastore: cane da pastore grosso e robusto, difende il gregge da Ralph, anche se fuori dall’orario di lavoro i due sono amici

George il Cane: Bassethound della fattoria di Foghorn Leghorn e nemico di quest’ultimo

Henery il Falchetto: falco marroncino che vuole catturare e mangiarsi Foghorn Leghorn

Miss Prissy: gallina vedova che vive nel pollaio di Foghorn Leghorn ed è innamorata di quest’ultimo

Eggbert: figlio di Miss Prissy, è un pulcino giallo poco loquace

Hubie e Bertie: topini dispettosi nemici del Gatto Claude. Hubie è grigio, mentre Bertie è marroncino

Claude: gatto ipocondriaco e ansiso di colore giallo e bianco, con capelli rossi

Pete Puma: leone di montagna ingenuo

Beaky Buzzard: avvoltoio sciocco e stanco

Piedelento Rodriguez: topo cugino di Speedy Gonzalez, è il topo più lento del Messico

K-9 : cane domestico di Marvin il Marziano, di colore verde

: cane domestico di Marvin il Marziano, di colore verde Michigan J. Frog: rana con bastone e cappello, ama cantare e ballare

Marcantonio: bulldog marrone

Pulcetta: gattina nera e bianca

Tre Orsi: famiglia di orsi disfunzionale

Cecil Tartaruga: testuggine lenta e subdola, nemica di Bugs Bunny

Charlie il Cane: Bassotto marrone

Frisky Puppy: cucciolo di cane vivace e iperattivo, nemico del Gatto Claude

Spike: Bulldog grigio nemico di Silvestro

Chester: Terrier giallo e marrone nemico di Silvestro

Pinguino Playboy

Dudo: topino logorroico

Mac e Tosh: scoiattoli di prateria inglesi, cortesi e amichevoli

Petunia Pig : fidanzata di Porky Pig

: fidanzata di Porky Pig Donnola Willie: faina grigia che vuole mangiare Foghorn Leghorn

El Toro: toro spagnolo

Bruttone Gorilla: scimmione irascibile

Sam: gatto rosso napoletano nemico di Silvestro

Tre Porcellini e Lupo Cattivo

Melissa Duck : fidanzata di Daffy Duck

: fidanzata di Daffy Duck Clyde Bunny: nipote di Bugs Bunny

She Devil: la fidanzata di Taz, finisce con sposare il diavolo della Tasmania

Yoyo Dodo: uccello iperattivo

Lola Bunny: fidanza di Bugs Bunny che compare per la prima volta solo nel film Space Jam e sequel, salvo poi diventare personaggio ricorrente in alcune serie animate

Personaggi secondari umani o umanoidi

Anche qui ci sono diversi Looney Tunes che sono degli esseri umani o mostri:

Gossamer : mostro rossiccio con scarpe da ginnastica, noto anche come il personaggio rosso dei Looney Tunes

: mostro rossiccio con scarpe da ginnastica, noto anche come il Peter Lorre: scienziato pazzo

Dr. Moron: nanetto e scienziato pazzo, padrone di Gossamer

Rocky e Mugsy: gangster

Strega Hazel: strega verde

Nasty Canasta: fuorilegge del vecchio West

Conte Succhiasangue: vampiro sfortunato nemico di Bugs Bunny

Torchio: lottatore di wrestling forzuto, ma poco intelligente, molto irascibile

Fratelli Martin: bifolchi gemelli di campagna

Giovanni Jones: cantante lirico italiano molto suscettibile

Blacque Jacque Sellacque: furfante canadese

Hugo l’Abominevole Uomo delle Nevi: yeti allegro, amichevole e tonto

Ralph Phillips: bambino delle elementari dalla fervida immaginazione

Cappuccetto Rosso: parodia dell’omonimo personaggio, molto antipatica

Gremlin: strana creatura nemica di Bugs Bunny

Colonnello Shuffle: ometto con baffi e barba bianca

Personaggi femminili

Riassumendo, personaggi femminili dei Looney Tunes sono:

Nonna

Penelope Pussycat

Miss Prissy

Pulcetta

Petunia Pig

Melissa Duck

She Devil

Lola Bunny

Strega Hazel

Cappuccetto Rosso

Looney Tunes: cartoni, film e lungometraggi

Questi sono lungometraggi animati e film in cui i Looney Tunes sono protagonisti:

Bugs Bunny Superstar di Larry Jackson (1975)

Super Bunny in orbita! (The Bugs Bunny/Road Runner Movie) di Chuck Jones e Phil Monroe (1979)

Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie di Friz Freleng (1981)

Le 1001 favole di Bugs Bunny (Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales) di Friz Freleng, Robert McKimson e Chuck Jones (1982)

Daffy Duck e l’isola fantastica (Daffy Duck’s Movie: Fantastic Island) di Friz Freleng, Phil Monroe, Chuck Jones e Robert McKimson (1983)

Daffy Duck’s Quackbusters – Agenzia acchiappafantasmi (Daffy Duck’s Quackbusters) di Chuck Jones, Friz Freleng, Robert McKimson, Greg Ford, Terry Lennon e Maurice Noble (1988)

Tiny Toon Adventures: Viva le vacanze (Tiny Toon Adventures: How I Spent My Vacation) di registi vari (1992)

Space Jam di Joe Pytka (1996)

di Joe Pytka (1996) Titti turista tuttofare (Tweety’s High-Flying Adventure), regia di Karl Torege, Charles Visser, James T. Walker e Kyung Won Lim (2000)

Looney Tunes: Back in Action di Joe Dante (2003)

di Joe Dante (2003) Baby Looney Tunes – Una straordinaria avventura (Baby Looney Tunes: Eggs-traordinary Adventure) di Gloria Yuh Jenkins (2003)

Looney Tunes: Canto di Natale (Bah, Humduck! A Looney Tunes Christmas) di Charles Visser (2006)

Looney Tunes: Due conigli nel mirino (Looney Tunes: Rabbits Run) di Jeff Siergey (2015)

Space Jam: New Legends (Space Jam: A New Legacy) di Malcolm D. Lee (2021)

Cameo in altri film

I Looney Tunes, vantano diversi cameo anche in altri film:

Haunted Gold di Mack V. Wright (1932)

Con l’aiuto della luna di Harry Beaumont (1937)

The Big Broadcast of 1938 di Mitchell Leisen (1938)

She Married a Cop di Sidney Salkow (1939)

Love Thy Neighbor di Mark Sandrich (1940)

Lady Eva (The Lady Eve) di Preston Sturges (1941)

Hi Diddle Diddle di Andrew L. Stone (1943)

Speroni e calze di seta (Two Guys from Texas) di David Butler (1948)

Musica per i tuoi sogni (My Dream Is Yours) di Michael Curtiz

Chi ha incastrato Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) di Robert Zemeckis (1988)

(Who Framed Roger Rabbit) di Robert Zemeckis (1988) Gremlins 2 – La nuova stirpe (Gremlins 2: The New Batch) di Joe Dante (1990)

Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati (Scooby Doo 2: Monsters Unleashed) di Raja Gosnell (2004)

Ready Player One di Steven Spielberg (2018)

Teen Titans Go! – Il film (Teen Titans Go! To the Movies) di Peter Rida Michail e Aaron Horvath (2018)

Gli spin-off dei Looney Tunes

Esistono anche degli spin-off televisivi dei Looney Tunes:

I favolosi Tiny, 1990-1995

Tazmania, 1991-1995: protagonista Taz

I misteri di Silvestro e Titti, 1995-2002: protagonisti Silvestro, Titti, Nonnta ed Ettore

Baby Looney Tunes , 2002-2005

, 2002-2005 Duck Dodgers, 2003-2005

Loonatics Unleashed, 2005-2007

The Looney Tunes Show , 2011

, 2011 Bugs! a Looney Tunes Prod., 2015

Looney Tunes Cartoons, 2020

Bugs Bunny Builders, 2022, con protagonisti Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny e Titti

Tweety Misteries, in fase di elaborazione, con protagonista Titti

Looney Tunes: i videogiochi

Questi sono i titoli dei videogiochi dedicati ai Looney Tunes:

Acme Animation Factory

Asterix

Bugs Bunny & Lola Bunny: Operazione Carote

The Bugs Bunny Blowout

The Bugs Bunny Crazy Castle 2

The Bugs Bunny Crazy Castle

Bugs Bunny e Taz in viaggio nel tempo

Bugs Bunny in Double Trouble

Videogioco Bugs Bunny Rabbit Rampage

Bugs Bunny: Crazy Castle 3

Bugs Bunny: Lost in Time

Looney Tunes B-Ball

Looney Tunes Collector Starring Bugs Bunny

Videogioco Looney Tunes Racing

Looney Tunes: Acme Arsenal

Looney Tunes: Il mondo del caos

Videogioco Looney Tunes: Space Race

Ralph il lupo all’attacco

Taz: Wanted

Tiny Toon Adventures

Dove vedere i Looney Tunes?

Puoi provare a vedere i Looney Tunes sui canali Boomerang o Cartoonito. In alternativa, dovrebbero essere presenti anche in streaming su Boomerang o come servizio add-on di Prime Video. Ancora, se preferisci vedere i film di Space Jam, puoi trovarli in streaming su Chili e NOW TV.

Però occhio che le piattaforme di streaming su cui vederli potrebbero cambiare nel corso del tempo.

Fonti