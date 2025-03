Nel 2025, la lotta contro l’HIV e l’AIDS ha ricevuto un nuovo impulso grazie all’intervento di Winnie Byanyima, Direttore Esecutivo dell’Unaids, il programma delle Nazioni Unite dedicato a questa causa. Durante una recente conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Byanyima ha lanciato un appello affinché il leader americano si unisca alla cosiddetta “rivoluzione della prevenzione”. Questo ambizioso progetto prevede la produzione di un farmaco innovativo contro l’HIV, che richiede solo due somministrazioni all’anno, un’iniziativa già sostenuta in passato dall’ex presidente George W. Bush.

Il progetto di prevenzione

Byanyima ha chiarito che l’accordo prevede che un’azienda statunitense ottenga l’autorizzazione per produrre e concedere in licenza farmaci generici in tutte le regioni del mondo. L’obiettivo è quello di produrre milioni di dosi iniettabili, rendendole disponibili per coloro che ne hanno più bisogno. Questo approccio mira a garantire che le persone vulnerabili possano accedere a trattamenti efficaci, contribuendo a ridurre il numero di nuove infezioni e a migliorare la qualità della vita di chi vive con l’HIV.

Tuttavia, l’iniziativa si scontra con le recenti decisioni della Casa Bianca, che il 20 gennaio ha annunciato un congelamento dei finanziamenti destinati alla lotta contro l’AIDS. Byanyima ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa scelta, avvertendo che senza un ripristino dell’assistenza statunitense, il mondo potrebbe affrontare un ritorno a una “vera pandemia di AIDS“. Le sue parole sono chiare: la mancanza di supporto potrebbe portare a un incremento di 6,3 milioni di decessi legati all’AIDS nei prossimi quattro anni.

Le conseguenze di una mancanza di fondi

Il Direttore Esecutivo dell’Unaids ha sottolineato che, se non si interviene tempestivamente, assisteremo a una recrudescenza dell’epidemia, con un numero di morti simile a quello degli anni ’90 e 2000. Secondo le stime, i decessi correlati all’AIDS, che nel 2023 hanno toccato quota 600.000 a livello globale, potrebbero aumentare di dieci volte, con un impatto devastante soprattutto in paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.

Attualmente, circa 40 milioni di persone nel mondo convivono con l’HIV, e la situazione richiede un’attenzione urgente e un impegno collettivo per evitare che i progressi ottenuti negli ultimi decenni vengano vanificati. La comunità internazionale è chiamata a rispondere a questa crisi con azioni concrete, affinché nessuno venga lasciato indietro nella lotta contro questa malattia mortale.