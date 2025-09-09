L’INPS introduce un nuovo estratto conto contributivo che rivoluziona il modo di monitorare la propria posizione previdenziale.

Dopo anni di schermate complesse e informazioni spesso difficili da interpretare, arriva una versione semplificata e più chiara dello storico contributivo, pensata per garantire una consultazione immediata e completa.

Il nuovo estratto conto contributivo INPS rappresenta la carta d’identità previdenziale del lavoratore, dove sono registrati tutti i periodi di attività, la tipologia dei contributi versati e la gestione di appartenenza. La novità più significativa è la presentazione dei dati in ordine cronologico, accompagnata dall’indicazione della gestione previdenziale di riferimento per ogni periodo. Questo consente a ogni lavoratore di scorrere facilmente tutta la propria carriera contributiva, anno per anno, senza doversi districare tra tabelle complicate.

Per chi è iscritto a una sola gestione la consultazione risulta particolarmente lineare grazie a una schermata rinnovata con una grafica più intuitiva e leggibile. Chi invece ha versato contributi in più gestioni – ad esempio per cambi di lavoro, settore o tipologia contrattuale – trova un prospetto riepilogativo unico e integrato, che consente di visualizzare tutti i periodi accreditati in modo coerente. Inoltre, cliccando sull’icona a forma di lente accanto a ogni periodo, è possibile accedere a un dettaglio completo e approfondito.

Il sistema mostra anche la tipologia di contribuzione per ciascun periodo: lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratti part-time, periodi figurativi come maternità, cassa integrazione o servizio militare, versamenti volontari e riscatti (ad esempio quello della laurea). Sono state inserite note esplicative che aiutano a interpretare correttamente i dati, a comprendere eventuali limiti nell’utilizzo di alcuni periodi contributivi e a individuare subito anomalie che potrebbero influire sul calcolo della pensione.

Un’altra funzione importante riguarda le segnalazioni personalizzate: il portale avverte l’utente in presenza di situazioni particolari, come trattamenti pensionistici già in corso, autorizzazioni ai versamenti volontari o domande di riscatto ancora in fase di lavorazione.

Come accedere all’estratto conto e procedere con le correzioni

L’accesso al nuovo estratto conto contributivo avviene tramite il portale ufficiale dell’INPS, utilizzando credenziali digitali riconosciute (SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0, Carta Nazionale dei Servizi o eIDAS). Dopo l’autenticazione, l’utente può visualizzare il proprio prospetto previdenziale, scorrere i periodi lavorativi e approfondire i dettagli.

Se emergono errori o mancanze nei dati, la piattaforma offre la possibilità di inviare una segnalazione online in modo semplice e immediato, senza necessità di recarsi agli sportelli o compilare moduli cartacei. Questa modalità digitale permette di richiedere la rettifica o l’accredito dei contributi mancanti direttamente dal proprio account personale. L’INPS ha l’obbligo, previsto dalla legge n. 241/1990, di rispondere entro 30 giorni, salvo casi complessi che richiedano tempi più lunghi.

Per comprendere meglio l’impatto del nuovo estratto conto contributivo, consideriamo il caso della Signora Rossi, 54 anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato come impiegata in un’azienda privata, poi come libera professionista e infine nel settore pubblico. In passato, per ricostruire il proprio percorso previdenziale, la Signora Rossi doveva consultare estratti conto separati per ogni gestione previdenziale: dipendenti privati, gestione separata e pubblico impiego.

Con il nuovo estratto conto, invece, può visualizzare un prospetto unico e cronologicamente ordinato, che integra tutti i contributi versati nelle diverse gestioni. Scorrendo il documento, vede distintamente i contributi da lavoro dipendente, quelli da libera professionista e quelli maturati nel pubblico impiego, accompagnati dalla tipologia di contribuzione. Questa chiarezza le permette di individuare immediatamente eventuali anomalie o periodi mancanti. Nel caso in cui si accorga che per un anno mancano alcuni versamenti, può aprire direttamente dal portale una segnalazione online per richiedere la correzione.

Servizio di rettifica e gestione delle segnalazioni

Il portale INPS offre un servizio dedicato alla richiesta di rettifica dell’estratto conto contributivo. Questo servizio è rivolto a tutti i cittadini che riscontrano anomalie nella propria posizione previdenziale e desiderano ottenere l’accredito o la modifica di periodi contributivi non correttamente registrati. Dopo aver effettuato l’autenticazione con le credenziali digitali, l’utente può non solo visualizzare i propri dati ma anche gestire direttamente le segnalazioni da inviare all’INPS.