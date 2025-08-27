Il nuovo volantino LIDL propone una serie di offerte imperdibili pensate per chi desidera acquistare prodotti utili.

Le promozioni sono valide fino al 31 agosto 2025 e comprendono diversi articoli a meno di 5 euro, perfetti per chi vuole rinnovare o migliorare il proprio ambiente domestico senza spendere troppo.

Ogni settimana LIDL Italia rinnova la sua proposta commerciale con prodotti selezionati e prezzi altamente competitivi, che spaziano dagli alimentari agli accessori per la casa e il fai da te. Il volantino attuale è particolarmente ricco di soluzioni a basso costo, ideali per chi desidera ottimizzare le spese quotidiane senza rinunciare alla qualità.

Tra gli articoli più interessanti segnaliamo, a partire da lunedì 25 agosto, il set di rotelle per mobili, disponibile in confezioni da 4 o 8 pezzi a 4,99 euro. Le diverse dimensioni e portate consentono di scegliere il modello più adatto alle esigenze di ogni ambiente, facilitando lo spostamento senza sforzo di mobili e oggetti ingombranti.

Un altro prodotto molto richiesto è la borraccia o bicchiere termico Parkside da 400 ml, anch’esso a 4,99 euro. Questo articolo è dotato di un beccuccio innovativo che permette di bere a 360°, ideale per mantenere la propria idratazione in modo pratico e sicuro.

Prodotti per la casa e il fai da te sotto i 5 euro

Nel volantino LIDL non mancano inoltre strumenti pratici per la casa, come il set di forbici da quattro pezzi WS con lame in acciaio, proposto a soli 2,49 euro. Per l’illuminazione funzionale e sostenibile, è disponibile la lampada LED LIVARNO Home sottopensile con sensore, al prezzo di 4,99 euro. Questa lampada emana una luce bianca fredda ed è disponibile in tre diverse dimensioni, per adattarsi a qualsiasi ambiente o esigenza.

Per chi desidera risparmiare energia, LIDL propone anche una selezione di lampadine LED LIVARNO Home con prezzi compresi tra 0,99 e 4,99 euro, offrendo un’alternativa economica e a basso consumo per l’illuminazione domestica.

Infine, per mantenere ordine e praticità nell’asciugatura dei vestiti, l’offerta include l’appendiabiti multiplo o il mini stendibiancheria con mollette LIVARNO Home a 3,49 euro. Questi articoli sono particolarmente indicati per chi deve stendere piccoli capi in spazi ridotti o in ambienti interni.

Oltre alle offerte a basso costo, LIDL dimostra un’attenzione costante verso la sostenibilità e il benessere dei clienti. La catena di supermercati tedesca, presente in Italia con oltre 600 punti vendita, è impegnata in iniziative volte a migliorare la qualità della vita domestica e a ridurre gli sprechi.

La recente apertura del punto vendita più sostenibile di sempre a Villafranca di Verona rappresenta un esempio concreto di come l’azienda investa in progetti green. Lo store è dotato di pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica, utilizza strutture in legno certificato PEFC, banchi frigo a basso impatto ambientale con refrigeranti naturali a base di CO2 e sistemi di recupero dell’acqua piovana. Inoltre, l’area verde circostante è stata piantumata con specie arboree amiche degli insetti impollinatori, a dimostrazione di un’attenzione particolare alla biodiversità.

LIDL Italia si distingue anche per il suo impegno sociale: durante il periodo natalizio, l’azienda sostiene iniziative solidali come l’Albero dei Desideri e collabora con la Croce Rossa Italiana per donare prodotti alle persone più vulnerabili, sottolineando l’importanza della solidarietà e della condivisione.