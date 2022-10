Leone il cane fifone, che razza è il protagonista?

Se avete bambini piccoli (e non solo) di sicuro vi sarete imbattuti nel cartone animato Leone il cane fifone. La serie parla delle avventure di un cane di nome Leone, di colore rosa e antropomorfo che vive insieme a una coppia di anziani. Il terzetto spesso si trova a dover affrontare situazioni paranormali e sovrannaturali.

Rispetto ad altri cartoni del genere, infatti, le atmosfere sono decisamente più dark.

Leone il cane fifone: storia e genesi del cartone

Leone il cane fifone nasce con il titolo originale di Courage the Cowardly Dog come serie animata televisiva statunitense. Nata nel 1999 per opera di John R. Dilworth (che l’ha anche diretta), è stata prodotta dalla Stretch Films. negli USA l’episodio pilota, realizzato anche insieme ad Hanna-Barbera, è stato trasmesso durante il contenitore What a Cartoon! il 18 febbraio 1996.

Questo episodio pilota dal titolo The Chickhen from Outer Space è stato anche nominato ai Premi Oscar, venendo però battuto da Una tosatura perfetta di Wallace e Gromit.

In origine la serie doveva essere un cortometraggio animato sponsorizzato da Cartoon Network. Il corto era in pratica la puntata pilota, senza dialoghi, tranne una piccola battuta pronunciata da Leone. Nel 1999 Cartoon Network decise di trasformare quel corto in una serie animata.

Una particolarità della serie è che al suo interno non ci sono suoni prefabbricati: il suo autore ha realizzato suoni nuovi che “lo facessero ridere”, adatti a situazioni di suspense, commedia o azione. Dopo aver trovato le nuove musiche, Dilworth ha poi sovrapposto suoni divertenti, una voce fuori campo con una risata folle, una persona che canta o anche uno strano tempo, i modo da rendere questi rumori unici.

Tutta la musica originale presente nella serie è stata composta da Jody Gra e Andy Ezrin. Qua e là, si possono sentire anche ri-arrangiamenti di classici e di musiche storiche della Warner Bros.

Episodi e stagioni di Leone il cane fifone

La serie Leone il cane fifone si compone in totale di 52 episodi, suddivisi in quattro stagioni. Negli Stati Uniti la prima tv è andata in onda dal 12 novembre 1999 al 22 novembre 2002, su Cartoon Network. Anche in Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta su Cartoon Network dal 3 aprile 2000 fino al 2002, salvo poi essere replicata anche su Boing e TMC.

Ciascun episodio ha una durata di 22 minuti e come genere viene ascritto a quello della commedia horror e del black humor.

Due cose: l’episodio pilota del 1996 in Italia è inedito. Così come è anche inedito qui da noi lo Speciale del 2013 realizzato in CGI e della durata di 7 minuti: dal titolo The Fog of Courage, è stato presentato prima in alcune convention private, salvo poi essere trasmesso il 31 ottobre 2014 ad Halloween su Cartoon Network, ma solo negli USA.

Esiste anche un crossover con Scooby-Doo dal titolo Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo! incontra Leone il Cane Fifone. È stato realizzato nel 2021 dalla Warner Bros. Animation, ma senza il coinvolgimento di John R. Dilworth. In Italia è stato mandato in onda da Boomerang.

Dove vederlo in streaming e in tv?

Qui da noi in Italia Leone il cane fifone è andato in onda su Cartoon Network, Boing e TMC. Se vuoi vederlo in streaming, è disponibile sulla piattaforma a pagamento di Tim Vision.

Storia e trama di Leone il cane fifone

La trama di Leone il cane fifone ha come protagonista Leone, un cane rosa pauroso e timido. Orfano, una coppia di anziani agricoltori che vivono in una fattoria isolata vicina alla città assai pericolosa di Altrove, nel Kansas, che non esiste nella realtà, decide di adottarlo. I due anziani sono Marilù, dal carattere molto gentile e Giustino, decisamente più burbero rispetto alla moglie.

Leone, Marilù e Giustino, per qualche motivo, hanno continuamente a che fare con eventi paranormali: creature folli e crudeli come demoni, zombie, alieni, mostri e anche scienziati pazzi attentano sempre alla vita di Marilù, complice anche il fatto che la donna è caratterizzata da un’estrema bontà d’animo.

Così tocca al povero Leone cercare di salvare in ogni puntata la donna, accusato ingiustamente da Giustino che, cieco a quanto davvero accade intorno a lui, dà sempre la colpa di tutto a Leone, dicendogli spesso “Stupido cane!”.

Personaggi di Leone il cane fifone

Personaggi principali

Questi sono i tre protagonisti di Leone il cane fifone:

Leone (Courage), voce originale di Mary Grabstein, voce italiana di Oreste Baldini: è un cane rosa molto buono, sempre attento al benessere dei suoi umani. Molto pauroso, si spaventa facilmente, ma quando la padrona Marilù si caccia nei guai, tira fuori un coraggio insospettabile e la salva. Di solito Leone cerca di avvisare i suoi umani del pericolo, ma nessuno lo ascolta mai

Personaggi secondari

Questi sono i personaggi secondari di Leone il cane fifone:

Computer , voce originale di Simon Prebble – Paul Schoeffler, voce italiana di Enrico Di Troia: questo computer si trova nella soffitta della casa dove Leone abita. È una sorta di archivio parlante che fornisce informazioni utili sugli strani avvenimenti paranormali di Altrove. Con tono sarcastico e saccente fornisce a Leone le dritte di cui ha bisogno per risolvere i problemi

Leone il cane fifone: spoiler e curiosità

Ecco alcuni spoiler e curiosità su Leone il cane fifone:

Leone il cane fifone muore ? No, semplicemente la storia giunge al suo finale con Leone che capisce finalmente che ognuno di noi va bene così come è, con tutti i suoi pregi e difetti. Difetti di cui nessuno di noi è esente

? No, semplicemente la storia giunge al suo con Leone che capisce finalmente che ognuno di noi va bene così come è, con tutti i suoi pregi e difetti. Difetti di cui nessuno di noi è esente Leone il cane fifone è stato cancellato per un motivo non noto. Secondo alcuni perché era diventato troppo inquietante per un pubblico di bambini. Secondo altri perché nel settimo episodio della quarta stagione, La maschera, si sarebbe parlato di tematiche come l’omossessualità e la violenza domestica

per un motivo non noto. Secondo alcuni perché era diventato troppo inquietante per un pubblico di bambini. Secondo altri perché nel settimo episodio della quarta stagione, La maschera, si sarebbe parlato di tematiche come l’omossessualità e la violenza domestica Fred lo strambo è un personaggio malvagio della serie che parla sempre in rima

è un della serie che parla sempre in rima Non si sa esattamente quanti anni abbia Leone il cane fifone

Di che razza è Leone il cane fifone ? Beh, non si sa esattamente. Qualcuno sostiene che sia un Beagle, altri un generico Terrier. A mio avviso è un generico meticcio che assomiglia a un Beagle o a un cane da caccia

? Beh, non si sa esattamente. Qualcuno sostiene che sia un Beagle, altri un generico Terrier. A mio avviso è un generico meticcio che assomiglia a un Beagle o a un cane da caccia Qualcuno sostiene che Leone il cane fifone sia basato su una storia vera . La casa dove il terzetto vive sarebbe ispirata a quella dove il serial killer David Parker Ray avrebbe ucciso più di 60 vittime, avvicinandole spacciandosi per persone diverse e con storie strappalacrime in modo da guadagnare la loro fiducia. Il che ricorda il modo in cui i cattivi della serie si avvicinano a Marilù. Un’altra teoria sostiene che la serie si ispiri all’inquietante vicenda dei Patterson, in Texas. La coppia viveva in una dimora insieme al loro cucciolo, forse un cane, forse un gatto. Anche qui il marito era scorbutico e la moglie dolce. Un bel giorno la coppia scomparve: nessuno li vide mai più e anche del cucciolo si persero le tracce. Solo anni dopo si venne a sapere che l’ex custode della coppia aveva visto un socio dell’uomo mentre nascondeva un lenzuolo insanguinato nell’auto

. La casa dove il terzetto vive sarebbe ispirata a quella dove il David Parker Ray avrebbe ucciso più di 60 vittime, avvicinandole spacciandosi per persone diverse e con storie strappalacrime in modo da guadagnare la loro fiducia. Il che ricorda il modo in cui i cattivi della serie si avvicinano a Marilù. Un’altra teoria sostiene che la serie si ispiri all’inquietante vicenda dei Patterson, in Texas. La coppia viveva in una dimora insieme al loro cucciolo, forse un cane, forse un gatto. Anche qui il marito era scorbutico e la moglie dolce. Un bel giorno la coppia scomparve: nessuno li vide mai più e anche del cucciolo si persero le tracce. Solo anni dopo si venne a sapere che l’ex custode della coppia aveva visto un socio dell’uomo mentre nascondeva un lenzuolo insanguinato nell’auto Volendo vedere un significato spirituale nell’opera, Altrove è l’Inferno, Leone è Cerbero , Giustino è Lucifero e Marilù è l’umanità tentata dai demoni, cosa che spiega perché spesso Marilù vede Leone come un cane a tre teste

, Giustino è Lucifero e Marilù è l’umanità tentata dai demoni, cosa che spiega perché spesso Marilù vede Leone come un cane a tre teste Qui su YouTube trovi il video della sigla italiana di Leone il cane fifone

Fonti