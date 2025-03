L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Fermo accoglie nuovi medici di medicina generale, un passo significativo per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio. A partire dal 3 marzo 2025, la dottoressa Francesca Caminonni ha iniziato il suo servizio a Fermo. In aggiunta, il 14 marzo è atteso l’arrivo del dottor Nicolò Tassi, che si unirà alla Medicina di Gruppo del nuovo Ospedale dei Sibillini ad Amandola. Infine, il 24 marzo, la dottoressa Martina Senzacqua prenderà servizio anch’essa a Fermo.





Importanza dei nuovi ingressi

La direzione generale dell’AST di Fermo, guidata da Roberto Grinta, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi ingressi. “Questi giovani medici rappresentano un tassello fondamentale per il potenziamento dell’assistenza territoriale”, ha dichiarato Grinta. In un contesto nazionale caratterizzato da una carenza di personale medico, l’arrivo di questi professionisti è considerato un valore aggiunto per l’intera comunità fermana. Questi nuovi medici si uniscono ad altri professionisti già attivi nel 2025 in diverse località, tra cui Fermo, Porto San Giorgio, Torre San Patrizio, Montappone e Montegiorgio. Inoltre, l’AST ha avviato un interpello per un incarico provvisorio nel Comune di Ponzano di Fermo.





Incarico a Amandola

Un aspetto particolarmente rilevante è l’incarico a Amandola, che garantirà l’assistenza medica alla popolazione montana. “Questo passo è cruciale per rafforzare il gruppo di medici già operanti all’interno dell’Ospedale dei Sibillini“, hanno aggiunto dalla direzione dell’AST. È prevista anche l’apertura di un ambulatorio secondario a Santa Vittoria in Matenano, per migliorare ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari.





Scelta del medico

Per quanto riguarda la scelta di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, i cittadini possono inviare un modulo di richiesta all’indirizzo email anagrafe.ast.fm@sanita.marche.it. È necessario allegare un documento di identità valido e la tessera sanitaria di tutti i familiari interessati alla scelta del nuovo medico.





Modulistica e professionisti attivi

La modulistica necessaria è disponibile online, così come la lista dei professionisti attivi.





Supporto alle cronicità

Un altro aspetto fondamentale è il supporto alle cronicità, dove il ruolo del territorio è cruciale. È importante il coinvolgimento di tutte le figure professionali, dai medici di medicina generale agli infermieri e operatori socio-sanitari (OSS). Si segnala che la Rsa ha ripreso a funzionare con 14 posti letto, con l’intenzione di aumentarli a 20 grazie al reclutamento di ulteriori OSS. Queste strutture residenziali sono essenziali nel passaggio dalla fase ospedaliera a quella territoriale.





Potenziamento dell’assistenza domiciliare

Inoltre, è stata potenziata l’Assistenza Domiciliare Integrata H12, attiva dal lunedì al sabato, con l’intenzione di estenderla anche alla domenica. La figura dell’infermiere, che visita i pazienti a domicilio per fornire prestazioni necessarie, è fondamentale per evitare ricoveri ospedalieri. A tal proposito, il coordinamento del direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, previsto nell’atto aziendale, è strategico per garantire un’efficace integrazione tra ospedale e territorio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA