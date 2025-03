Negli ultimi tempi, la crescente attenzione dei consumatori verso la provenienza degli ingredienti ha portato a un cambiamento significativo nel mercato alimentare. Sempre più persone desiderano sapere da dove provengono i prodotti che acquistano, e questo ha sollevato interrogativi quando l’origine non è chiaramente indicata. Un caso emblematico è quello di una lettrice, Stefania, che ha contattato la redazione per esprimere il suo disappunto riguardo ai datteri Deglet Nour della Noberasco, di cui non riesce a trovare l’origine.

La lettera di Stefania sui datteri deglet nour

Stefania ha recentemente acquistato una confezione di Viva i Datteri Deglet Nour di Noberasco e ha notato con sorpresa che l’etichetta non riportava alcuna informazione sull’origine dei datteri. Nella sua missiva, ha spiegato di aver esaminato attentamente la confezione, trovando solo la vaga indicazione “alle porte del Sahara”. Questo l’ha portata a chiedersi se non fosse obbligatorio indicare l’origine, considerando che in altri supermercati ha spesso visto questa informazione chiaramente esposta. La sua lettera si conclude con una richiesta di chiarimenti, esprimendo il desiderio di comprendere meglio la situazione.

La risposta di Noberasco alla preoccupazione di Stefania

In risposta al quesito di Stefania, Noberasco ha sottolineato che la questione dell’indicazione dell’origine è regolata da specifiche normative europee. Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 già prevedeva l’obbligo di indicare l’origine per alcuni prodotti ortofrutticoli, inclusa la frutta secca e disidratata, di cui l’azienda è produttrice. Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore un nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2429, che modifica le norme di commercializzazione per il settore ortofrutticolo e i prodotti trasformati.

Nonostante queste modifiche, Noberasco ha chiarito che i datteri non rientrano tra i prodotti per i quali è obbligatorio indicare l’origine. Questo è il motivo per cui i datteri Deglet Nour non riportano tali informazioni sulla confezione. L’azienda ha ringraziato Stefania per aver sollevato il suo dubbio, riconoscendo l’importanza di comunicare chiaramente le procedure di produzione e le normative che regolano i propri prodotti.

Con questa risposta, Noberasco mira a rassicurare i consumatori sulla qualità e la trasparenza dei suoi prodotti, sebbene la questione dell’origine rimanga un tema di rilevante interesse per molti.