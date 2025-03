Proprio mentre si svolgeva una degustazione di ostriche al Senato, con la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, Carrefour ha emesso un richiamo per un lotto di ostriche concave, scientificamente note come Crassostrea gigas o Magallana gigas. Queste ostriche, provenienti dalla Sardegna, sono state vendute sotto il marchio Terre d’Italia. Il richiamo è stato avviato a causa della rilevazione del genoma virale del norovirus, un agente patogeno noto per causare infezioni alimentari.

Il lotto in questione è identificabile con il numero 250214F62 e presenta una data di confezionamento del 2 marzo 2025. Le ostriche sono disponibili in confezioni da 400 grammi, e l’azienda produttrice, Finittica Srlu, ha confezionato il prodotto per GS Spa, con stabilimento situato in via provinciale 21 a Goro, in provincia di Ferrara. Il marchio di identificazione del prodotto è IT 513 CDM UE.

Precauzioni e raccomandazioni

In seguito al richiamo, l’azienda ha emesso raccomandazioni specifiche per i consumatori. È sconsigliato consumare crude le ostriche appartenenti a questo lotto. Per garantire la sicurezza alimentare, si consiglia di cuocere le ostriche a 100°C per due minuti dopo l’apertura delle valve. È importante sottolineare che il consumo di molluschi bivalvi crudi, come le ostriche, comporta sempre un rischio di infezione alimentare. Per ulteriori dettagli e consigli sulla sicurezza alimentare, è possibile consultare un articolo redatto dall’esperta Valentina Tepedino.

Per chi avesse domande o necessitasse di ulteriori informazioni, è disponibile il numero 800 650650, dove gli esperti possono fornire assistenza.

Richiami alimentari nel 2025

Dal primo gennaio 2025, il portale Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 41 richiami, che hanno coinvolto 176 prodotti diversi. La trasparenza e la sicurezza nel settore alimentare sono fondamentali, e per questo motivo è importante che i consumatori siano sempre informati riguardo ai prodotti che acquistano. Per visualizzare l’elenco completo degli avvisi di richiamo, dei ritiri e delle revoche, è possibile visitare il sito di Il Fatto Alimentare.

La sicurezza alimentare è una priorità e il richiamo delle ostriche da parte di Carrefour evidenzia l’importanza di monitorare costantemente la qualità dei prodotti in commercio. I consumatori sono invitati a prestare attenzione a eventuali avvisi e a seguire le indicazioni fornite dalle aziende per garantire la propria salute e quella delle proprie famiglie.