Una nuova iniziativa di raccolta fondi è stata avviata per fornire protesi ortopediche all’avanguardia a coloro che hanno subito amputazioni e si trovano in difficoltà economiche per coprire il costo di questi ausili. La campagna, intitolata ‘Passo Do.P.O. passo’, è stata lanciata dalla Fondazione Rizzoli, affiliata all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. La raccolta avviene attraverso la piattaforma di crowdfunding retedeldono.it.

Obiettivi della raccolta fondi

Il principale scopo del fondo è quello di ridurre le disparità economiche, garantendo un accesso più equo alle protesi ortopediche per tutti i pazienti. L’iniziativa mira a consentire a chiunque ne abbia bisogno di ricevere la protesi più adatta alle proprie esigenze, migliorando così la qualità della vita. La Fondazione si è posta l’ambizioso obiettivo di donare almeno due protesi all’anno, un traguardo che rappresenta una speranza concreta per molti.

Un primo importante contributo è già stato ricevuto dalla Virtus Segafredo Bologna, la storica società di basket, che ha deciso di dedicare la sua collaborazione con la Fondazione per la stagione 2024-25 a questo progetto. Grazie a questa partnership, è stato donato un assegno di oltre 9.000 euro, frutto di una percentuale degli incassi di sei partite. Questo gesto sottolinea l’importanza della solidarietà e del supporto alla comunità.

Il messaggio della fondazione

La presidente della Fondazione Rizzoli, Federica Guidi, ha condiviso il forte legame emotivo che la Fondazione ha con questo progetto. “Il Fondo Do.P.O. è un’iniziativa che ci sta molto a cuore”, ha dichiarato. Guidi ha evidenziato come il progetto si concentri in particolare sui giovani, cercando di portare un senso di spensieratezza, gioia e speranza nella loro vita quotidiana. La presidente è convinta che l’iniziativa toccherà profondamente le persone, riuscendo a raggiungere anche il cuore della comunità.

La campagna di crowdfunding rappresenta quindi non solo un aiuto concreto per chi ha bisogno di protesi, ma anche un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire a tutti l’accesso a cure e ausili adeguati. Con il supporto di donatori e partner, la Fondazione Rizzoli spera di fare la differenza nella vita di molte persone.