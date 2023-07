La lampada di sale funziona anche spenta?

La lampada di sale funziona anche spenta o è necessario accenderla per poterne godere gli effetti benefici? Secondo chi ne sostiene le proprietà terapeutiche, la lampada di sale deve essere accesa per poter funzionare correttamente. Ma quali sono i reali benefici di questo oggetto?

La lampada di sale funziona anche da spenta o bisogna accenderla per assorbirne i potenziali effetti benefici? Da alcuni anni a questa parte, le lampade di sale si sono guadagnate un posto d’onore nelle case di moltissime persone. Non solo per via del loro aspetto senz’altro elegante e per la luce calda e rassicurante che emanano, ma anche per la lunga serie di potenziali effetti benefici che questi strumenti sarebbero in grado di regalare.

Ma esattamente, che effetto fa (o dovrebbe fare) la lampada di sale? E funziona anche se non la accendiamo?

Scopriamo cosa bisogna sapere in merito a questo oggetto di arredamento e (aspirante) amico del benessere.

Cos’è la lampada di sale dell’Himalaya?

Le lampade di sale dell’Himalaya sono essenzialmente dei blocchi di sale rosa, grezzi o lavorati e levigati, al cui interno viene posizionata una lampadina, in modo da emanare una leggera e calda luce arancione, rossa o rosa.

Si tratta di lampade decorative scolpite nel salgemma. Il sale con cui vengono realizzate proviene dalla catena montuosa dell’Himalaya, e più esattamente dalla miniera di sale himalayano di Khewra, in Pakistan.

Che poteri ha la lampada di sale?

Alla lampada rosa dell’Himalaya vengono attribuite una lunga serie di proprietà benefiche per il corpo e per la mente. Molti ritengono che questo oggetto possa:

Migliorare l’umore

Ridurre la tristezza e la depressione

e la depressione Combattere asma e allergie

Favorire una sensazione di calma

Migliorare la qualità del sonno

Favorire l’ equilibrio psicofisico

Migliorare la concentrazione

Aumentare i livelli di ossigeno nella stanza

Purificare l’aria.

Lampada di sale: uno ionizzatore naturale?

Uno dei più noti effetti benefici della lampada di sale riguarderebbe la capacità di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Chi ne esalta le virtù, sostiene che le lampade di sale himalayano siano in grado di purificare l’aria, ma in che modo?

I sostenitori di questa teoria ritengono che le lampade possano attirare le particelle nocive (come polvere, allergeni, batteri, tossine e sostanze inquinanti), e che riescano al contempo a rilasciare ioni negativi (detti ioni buoni) nell’aria.

Tale processo sarebbe collegato a una serie di benefici per la salute.

Gli ioni negativi, infatti, potrebbero ridurre i livelli di stress, suscitare un senso di benessere e combattere ansia e depressione.

La lampada di sale funziona anche da spenta?

Come confermano molti sostenitori di questo rimedio per la salute, perché possa funzionare la lampada di sale deve essere accesa. Essa ha infatti bisogno di una fonte di calore, come la lampadina o anche solo una candela, per poter neutralizzare gli ioni positivi ed emettere quelli negativi.

Quindi no, la lampada dell’Himalaya non funziona da spenta, in quanto non sarebbe in grado di purificare l’aria.

Se invece ti stai chiedendo dove vanno posizionate le lampade di sale, molti consigliano di sistemarle nelle stanze della casa che frequentiamo più spesso, come la camera da letto, ma anche il soggiorno o lo studio.

Preferibilmente, la lampada andrebbe posizionata in prossimità di computer, tv o altri dispositivi elettronici, responsabili del cosiddetto inquinamento elettromagnetico.

Quanto tempo bisogna tenere accesa la lampada di sale?

Di solito, si consiglia di tenere accesa la lampada di sale per almeno 5-6 ore consecutive al giorno. Lasciando la lampada accesa per più tempo (anche per 12 ore al giorno) i benefici che ne deriverebbero sarebbero ancor più evidenti.

Ma la lampada di sale funziona davvero?

Ma questi bellissimi blocchi di cristallo rosa funzionano davvero? E a ben pensarci, come si fa a vedere se la lampada di sale funziona?

Gli effetti benefici attribuiti a questo oggetto sono di certo entusiasmanti e suscitano molta curiosità, ma purtroppo al momento non vi sono prove scientifiche sulla lampada di sale e sui suoi presunti effetti sulla salute.

Peraltro, sebbene diversi studi abbiano confermato gli effetti benefici degli ioni negativi, ad oggi non è chiaro se le lampade di sale dell’Himalaya siano effettivamente in grado di rilasciarne e in quali quantità.

Va però detto che la luce calda e tenue emanata da questa particolare lampada può certamente favorire un senso di calma e benessere, per cui potresti posizionarla in camera da letto, chissà che non faccia davvero dormire meglio!

