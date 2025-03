È in arrivo un’ondata di caldo fuori stagione con temperature decisamente oltre la media di questo periodo.

La primavera entra nel vivo in Italia, anche se in diverse parti della Penisola ancora sembra di essere nel pieno della stagione invernale o in tardo autunno, viste le abbondanti precipitazioni piovose e la neve che anche nei prossimi giorni dovrebbe cadere in montagna. Una situazione questa che vale per le aree del Centro-Nord, ma non per il Meridione e la Sicilia.

Al Sud e nell’isola siciliana il caldo africano si sta già facendo sentire, in netto anticipo rispetto all’estate. Già adesso le temperature massime sono in aumento e risultano decisamente superiori alle medie stagionali. Ecco quali sono le cause di questo caldo fuori stagione e quali sono le temperature previste. La certezza è che l’afa anticiperà i tempi.

Afa in anticipo sui tempi: il caldo africano polverizza le medie stagionali

La profonda depressione che sta caratterizzando le regioni del Centro-Nord trascinando dietro di sé piogge e temporali ha portato all’arrivo di correnti da Scirocco. A Sud invece si faranno sentire i venti di provenienza nordafricana, con temperature che lunedì arriveranno addirittura a 27-28°C soprattutto in alcune zone della Sicilia. Un clima più che primaverile nettamente in anticipo sul calendario estivo.

Anche sulle altre regioni del Mezzogiorno arriverà il caldo e le temperature massime sono destinate a superare i 20°C. Il clima invernale si vedrà inesorabilmente sopravanzare dai primi tepori stagionali destinati a intensificarsi con il progredire inarrestabile del calendario. Stando agli esperti di Ilmeteo.it «continueremo ad avere temperature miti, a tratti anche sopra media su molte regioni».

Le città meridionali perlopiù toccheranno valori compresi tra i 19 e i 22°C. Temperature meno calde invece nelle regioni centro-settentrionali, ancora in balia di piogge e nubi. Non mancheranno le schiarite ma il clima sarà sicuramente più fresco con valori diurni che non supereranno i 20°C. Il caldo proveniente dall’Africa del Nord però non avrà lunga vita.

Una nuova perturbazione nella giornata di martedì 25 marzo riporterà le piogge anche all’estremo Sud. Le temperature si abbasseranno ma resteranno comunque miti, ad ogni modo in linea con le medie stagionali. Nella giornata di mercoledì 26 marzo il maltempo potrebbe colpire il Sud della Penisola, con temporali e piogge.

Anche nel corso della prossima settimana il maltempo potrebbe continuare a persistere a causa dell’alta pressione che non impedirà la formazione sul Mediterraneo di un “goccia fredda”, una zona di bassa pressione isolata “chiusa” sui nostri mari fintanto che non esaurirà progressivamente la propria forza.