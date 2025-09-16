Nuovo cambiamento per il servizio di messagistica istantanea, la modifica che potrebbe mettere finalmente d’accordo tutti

Whatsapp ha stabilito una nuova modifica per uno degli aspetti che negli ultimi anni ha diviso sempre più utenti. Parliamo delle doppie spunte e il servizio di messaggistica istantanea ha apportato un cambiamento che potrebbe piacere a tutti.

Si tratta di un dettaglio grafico che per la user experience potrebbe, però, significare parecchio, perché renderebbe le chat molto più chiare rispetto ad ora. Cosa cambiare su Whatsapp? Tutto quello che si deve sapere.

Whatsapp, cambiamento per le doppie spunte

Fino a questo momento le spunte blu di lettura, quelle che praticamente fanno comprendere al mittente che il destinatario ha ricevuto e visionato il messaggio, non erano visibili su ogni tema. In alcuni, le doppie spunte erano bianche, una differenza talmente impercettibile rispetto a quelle grigie normali, che invece segnalano che un messaggio arrivato, che non era possibile distinguerle.

Adesso non sarà più così, Whatsapp ha deciso di modificare questo dettaglio grafico, estendendo le spunte blu per ogni tema sia su Android che su iOS. Una decisione che è stata presa rispetto ai feedback degli utenti che sono proliferati nelle varie community. In tanti lamentavano il fatto che quelle spunte bianche non fossero riconoscibili e dunque si aveva una certa difficoltà a comprendere se il messaggio fosse stato letto o solo ricevuto.

Per questo motivo il servizio di messaggistica ha deciso di uniformare le spunte blu per tutti i temi, evitando così confusione e fraintendimenti. Non si sa se la modifica sarà definitiva, per il momento questa modifica è in una fase di test e sarà sottoposta solo a un gruppo, una volta che sarà valutato il livello di gradimento, si deciderà se estendere a tutti gli utenti dell’app la modifica. Dunque, qualora le reazioni degli utenti non saranno tanto positive come ci si aspetta, Meta potrebbe decidere di lasciare le spunte bianche per una serie di temi.

Qualora si decidesse di uniformare le spunte blu per tutti i tempi sarebbe un ulteriore passo in avanti da parte di Whatsapp per rendere il servizio sempre più chiaro visivo, il colore distinto, chiaro e nitido scelto per segnalare un messaggio letto, infatti, è ben visibile e difficilmente confondibile. La modifica, quindi, che è in fase di test, qualora dovesse avere un indice di gradimento elevato, potrebbe diventare definitiva. Non si conoscono, però, ancora i tempi.