La Regina Elisabetta II perde Vulcan, l’amato Corgi di corte

È morto Vulcan, uno degli ultimi esemplari di Corgi della regina Elisabetta II d'Inghilterra: ora la sola Candy tiene in vita la tradizione.

La corte di Elisabetta II perde l’amato cagnolino Vulcan, uno degli ultimi esemplari di razza Corgi da sempre amati e allevati dalla regnante. Una notizia circolata tra i media inglesi non ancora confermata dalla corte inglese, ma che gli insider danno per vera. Una dipartita che ha addolorato profondamente la regina, da sempre affezionata ai suoi mini quadrupedi. Con la morte di Vulcan la corte perde quasi completamente la lunga tradizione avviata da Her Majesty in persona, l’ultima rimasta è la simpatica Candy. La sola a portare alta la bandiera della razza e ultima rappresentante della tradizione della Royal Family.

Il povero Vulcan, morto di vecchiaia, lascia la cagnolina Candy da sola come la stessa Elisabetta II. La regnante ha deciso di interrompere la tradizione legata ai Corgi e dal 2015 ha posto il veto dando lo stop all’allevamento domestico. Per impedire di lasciare esemplari alla sua morte, ma anche per evitare di inciampare su questi, sempre così vivaci e trotterellanti. Un problema per la stessa regina ormai 94enne. Il simpatico Vulcan, un incrocio tra un Pembroke Welsh Corgi e un bassotto, sarebbe stato sepolto a Windsor.

Cani reali, una tradizione di lunga data

Un legame di lunga datata quello tra Elisabetta II e i Corgi nato molti anni fa, con l’arrivo dell’esemplare Susan per il diciottesimo compleanno della regina. Il resto è nato spontaneamente, anche grazie a un incrocio tra il cane Pipkin della principessa Margaret e uno degli esemplari della regnante. Durante tutta la sua vita la regina ha potuto godere della compagnia di ben trenta cani tra Corgi e Dorgi, un mix tra Corgi e bassotto.

Vulcan è morto lasciando un profondo dolore nel cuore della regnante e gettando nello sconforto l’intera corte, la sua dipartita segue quella di Lupo. Il bellissimo esemplare dal manto nero di razza cocker spaniel del Duca e della Duchessa di Cambridge, morto poco tempo fa a soli nove anni e regalato alla coppia da James Middleton.

