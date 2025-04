È una delle showgirl più simpatiche ed apprezzate del panorama televisivo italiano. Di origini svizzere, ma il suo sentirsi italiana le è radicato dentro.

Stiamo parlando di Michelle Hunziker: bella, bionda, sempre in forma e anche nonna. Questa è la domanda che tutti si pongono: ma come fa ad avere un fisico così invidiabile? Frutto solo di attività fisica? A quanto sembra, non è così.

La Michelle nazionale, infatti, segue un regime alimentare ben curato e, dall’altro lato, non le manca di certo, l’attività fisica. Vediamo insieme.

Michelle Hunziker: il suo invidiabile fisico

Tutti la invidiano e non solo per la sua bellezza, ma anche per il successo che ha ottenuto nel corso dei suoi anni di carriera in tv. Lei, Michelle Hunziker non è stata solo la compagna del cantante Eros Ramazzotti. Nel corso degli anni, ha saputo crearsi il suo spazio entrando così anche nel cuore degli italiani, che hanno iniziato ad apprezzarla non solo come showgirl ma anche come conduttrice di programmi televisivi.

C’è una cosa, però, che l’ha distinta da tutti quanti: il suo fisico sempre perfetto e invidiabile. Tutto grazie al bisturi ed alla chirurgia plastica? A quanto pare no: Michelle, infatti, ha sempre avuto molta cura del suo fisico quanto anche della sua persona e, al centro, c’è sempre stata una corretta alimentazione quanto anche della sana attività fisica.

Quello che i suoi fan, però, si sono sempre chiesti è: ma cosa mangia Michelle per mantenersi così in forma?

Ecco cosa fa per mantenersi in forma

“Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Poi un caffettino o un tè e la colazione è perfetta, inserendo solo i grassi vegetali buoni delle noci, che sono anche un toccasana per l’intestino. Poi mangio anche due fette biscottate. A metà mattina va bene un frutto o uno snack, come mi capita quando sono a lavorare e non ho tempo” – ha iniziato a spiegare, la diretta interessata, in un’intervista.

Anche il pranzo e la cena di Michelle non sono da meno: “Orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata […] La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno”.

Ovviamente, in tutto questo, non manca anche l’attività fisica. Il suo allenarsi tre volte a settimana praticando arti marziali, è quello che completa e fa da corollario alla sua invidiabile forma fisica.