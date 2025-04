Lidl, arriva la promo Deluxe, prodotti di alta qualità selezionati da Gambero Rosso a meno di 5 euro. E mangi come un re!

Offerte di Primavera allettanti alla Lidl, che non manca di sorprendere i suoi consumatori. La nota catena di supermercati, presente in tutta Italia con diversi punti vendita, è rinomata per le sue tante promozioni, diverse ogni settimana e che fanno riferimento al settore food, ma anche al fai da te, elettrodomestici e oggetti per la casa. La Lidl si è conquistata il favore dei consumatori che hanno promosso molti dei suoi prodotti considerandoli di qualità e anche convenienti: un connubio non sempre facile da trovare.

In vista della Pasqua il noto brand non poteva non attivare una promozione da cogliere al volo. Offerte partite Lunedì 31 Marzo e che sono destinate a finire nel giro di pochi giorni. Sono tutti prodotti di qualità che fanno riferimento ad una selezione accurata di articoli che hanno ricevuto dei riconoscimenti prestigiosi. Stiamo parlando dei prodotti Deluxe, considerati d’alto livello e approvati da Gambero Rosso che ne ha riconosciuto le qualità alimentari.

La promo Deluxe è davvero imperdibile! Alcuni alimenti costano meno di 5 euro e permettono di preparare un pasto da grande chef. Non sono solo molto buoni, ma si presentano bene e riceveranno sicuramente i complimenti di tutti i commensali. Dal salmone norvegese affumicato o al pepe rosa che costa solo 3.99 euro al battuto di olive di Leccino a 1,79, diversi sono i prodotti in offerta promossi niente meno che dall’eccellenze che rappresentano il Gambero Rosso.

Lidl, la promo Deluxe è un successo

Le offerte Deluxe sono davvero molte e tutte oltre ogni aspettativa. E’ consigliabile infatti fare grandi scorte, nelle prossime settimane non mancheranno cene e pranzi con amici e i prodotti Deluxe vi aiuteranno a preparare dei pasti reali. Pronti a mangiare come un re? Se si non resta che trovare il punto vendita più vicino alla propria abitazione a acquistare tutti i prodotti presenti nella promo.

Tra i prodotti più invitati la sezione dedicata ai dolci, in particolare quella al caramello salato: c’è il soufflè al cioccolato fondente con ripieno al caramello salato ma anche il semifreddo con crema al caramello salato, immancabile l’uovo di cioccolato sempre al caramello. I prezzi sono davvero molto bassi e variano da 2,49 a 1,19 euro fino a 8.99 euro per l’uovo da 350 g.

Sarà una Pasqua da re grazie anche alle promo della Lidl, che come ricordiamo sono in corso fino ad esaurimento scorte. E’ inoltre possibile verificare tutte le offerte sul portale ufficiale dell’insegna.