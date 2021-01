Joe Biden, per il 64% degli americani migliorerà l’ambiente

Joe Biden conquista il 64% degli americani sui temi ambientali: i cittadini credono che il neoeletto Presidente possa migliorare l'ambiente.

Joe Biden conquista la fiducia degli statunitensi maggiormente attenti all’ambiente. In una delle giornate più dure nella recente storia a stelle e strisce, caratterizzata dagli scontri a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump, emerge un nuovo sondaggio sulle speranze dei cittadini per la nuova presidenza. E Biden sembra fare il pieno di consensi, conquistando soprattutto gli elettori maggiormente attenti ad ambiente, istruzione, lotta alla povertà e gestione della diplomazia.

Lo dimostra un sondaggio condotto negli ultimi giorni da Gallup, su un campione rappresentativo di elettori sia democratici che repubblicani. Per il 64% degli intervistati, indipendentemente dall’appartenenza politica, Biden sarà in grado di migliorare la protezione ambientale a stelle e strisce.

Joe Biden e l’ambiente

La tutela della natura e il contrasto ai cambiamenti climatici sono stati due dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Joe Biden. E il neoeletto Presidente ha voluto ribadire le sue promesse anche pochi giorni fa, presentando il team ambientale che porterà con sé alla Casa Bianca. Negli obiettivi della nuova amministrazione USA, il ripristino della gran parte delle protezioni di legge eliminate dallo stesso Trump e grandi investimenti sul fronte delle rinnovabili, la riduzione nella produzione dei rifiuti e l’abbattimento nella produzione dei gas serra.

Il sondaggio condotto da Galup dimostra come le promesse elettorali sull’ambiente abbiano fatto da traino alla recente elezione, considerando anche come sia il fronte su cui la nuova amministrazione riesca a raccogliere un consenso bipartisan. Il 64% degli americani, così come già accennato, giudica positivamente i piani ecologici proposti e ha fiducia possano essere effettivamente presentati entro il termine della presidenza. In fatto di consenso, l’ambiente supera qualsiasi altro settore: è infatti seguito dall’istruzione (63%), del contrasto alla povertà (60%) e dal miglioramento della relazioni internazionali (60%).

Allo stesso tempo, però, pochi sono gli americani che ritengono Biden in grado di realizzare questi obiettivi senza aumentare la tassazione (30%) o riducendo il deficit federale (28%). In termini assoluti, in tema di tutela del Pianeta la neonata presidenza Biden è considerata più positivamente rispetto a quella di Trump – 64% di pareri positivi odierni, contro il 35% dell’elezione 2016 – ma probabilmente meno incisiva rispetto a quella dell’era Obama (70% nel 2008).

