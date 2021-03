Jeff Bezos, 10 miliardi per i cambiamenti climatici

Fonte immagine: Steve Jurvetson via Wikimedia

Jeff Bezos, 10 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici: il fondatore di Amazon li investirà per la ricerca di Earth Fund.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Jeff Bezos sarebbe pronto a contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, con un investimento da 10 miliardi di dollari entro il 2030, da destinare al suo Earth Fund. La rivelazione arriva a pochi giorni dalla nomina di Andrew Steer come amministratore delegato del progetto ambientalista, annunciato lo scorso anno dal fondatore di Amazon.

L’Earth Fund si occuperà di condurre ricerche sui cambiamenti climatici, elaborando soluzioni sia per ridurre le emissioni che per catturare gli eccessi di anidride carbonica in atmosfera. Ancora, lavorerà con le comunità locali con investimenti diretti per la limitazione dei danni dovuti alle mutazioni del clima.

Jeff Bezos e i cambiamenti climatici

L’interesse di Jeff Bezos per la lotta ai cambiamenti climatici è emerso sulla stampa internazionale lo scorso anno, quando l’imprenditore statunitense ha deciso di inaugurare l’Earth Fund: un fondo destinato proprio allo studio e al contrasto delle alterazioni del clima. Dall’annuncio nel febbraio 2020 a oggi, però, poco è stato rivelato sui piani del gruppo, ora in via di definizione grazie alla nomina ufficiale del CEO.

Secondo quanto reso noto dallo stesso Steer, e confermato da ABC News, i piani prevedono un investimento di almeno un miliardo di dollari l’anno entro il 2030. La gran parte delle entrate dell’Earth Fund proverrà direttamente dalle risorse a disposizione dello stesso Bezos che, grazie ad Amazon e agli altri suoi progetti imprenditoriali, è oggi nella Top 3 delle persone più ricche del mondo insieme a Elon Musk e Bill Gates.

Steer ha inoltre voluto specificare come saranno gestiti e destinati gli investimenti:

L’Earth Fund investirà negli scienziati, nelle organizzazioni non governative, negli attivisti e nel settore privato, allo scopo di guidare nuove tecnologie, altri investimenti, modifiche delle leggi e cambiamenti nel comportamento umano. Enfatizzeremo il concetto di giustizia sociale, poiché il cambiamento climatico sta danneggiando in modo sproporzionato le popolazioni più povere e le comunità più emarginate.

Lo scorso mese, Jeff Bezos ha annunciato di voler abbandonare il suo ruolo in Amazon per concentrarsi su progetti filantropici e scientifici. Da tempo è concentrato sulla ricerca spaziale, con la sua Blue Origin, ma anche sulla protezione degli ecosistemi a livello internazionale. Nella filosofia dell’Earth Fund, Bezos ha voluto enfatizzare la volontà di supportare idee efficaci e creative, spesso penalizzate dalla difficoltà di ottenere fondi per la ricerca.

Fonte: ABCNews