iRobot Roomba in offerta in vista del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 di Amazon sta per arrivare e come ogni anno tra le migliaia di prodotti che resteranno in super offerta per un periodo di tempo limitato ci saranno anche i fedelissimi Roomba di iRobot, i robot aspirapolvere che rendono le pulizie domestiche più semplici non richiedendo alcun intervento da parte nostra.

I robot aspirapolvere sono diventati ormai un must have per chi conduce vite frenetiche o più semplicemente chi preferisce risparmiare del tempo delegando almeno una parte della cura della casa, la pulizia dei pavimenti in questo caso. Sono sempre di più le aziende che hanno messo in commercio dei robot aspirapolvere, ma nessuna come iRobot può vantare più di 30 anni di esperienza nel mondo della robotica e più di 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il Mondo.

Efficienza e durabilità sono due parole che ben riassumono i robot aspirapolvere di iRobot e un altro vantaggio che ci sentiamo di sottolineare è che l’ampia diffusione di Roomba fa sì che anche nel malaugurato caso in cui il nostro fido assistente domestico dovesse smettere di funzionare a qualche anno di distanza dall’acquisto, reperire i pezzi di ricambio sarà facile ed economico.

Le offerte per il Prime Day 2021 scatteranno a partire dalla mezzanotte del 21 giugno e proseguiranno fino alle 23.59 del 22 giugno tra sconti a tempo che si alterneranno per le due giornate e riduzioni di prezzo che resteranno valide per l’intera durata dell’evento, ma già da oggi ci sono sconti a cui è difficile resistere. E uno di questi riguarda proprio uno dei Roomba più venduti di sempre, il modello e5154 compatibile con Alexa e Google Assistant.

iRobot Roomba in offerta per il Prime Day 2021

Roomba e5154 fa parte della serie e di iRobot ed è progettato pensando a chi ha in casa degli animali domestici. Chi vive con un cane o con un gatto sa benissimo che non ci si deve mai stancare di raccogliere peli in giro e col Roomba quell’ingrato compito ci viene tolto dalle mani con nostra grande gioia.

Le doppie spazzole in gomma multi-superficie dei Roomba Serie E sollevano ed eliminano i peli di animali domestici dal pavimento, mentre l’avanzato sistema di filtrazione cattura il 99% di muffe, pollini, acari della polvere e allergeni di cani e gatti. Le doppie spazzole in gomma – un salto in avanti rispetto a quelle tradizionali – sono anche dotate di battistrada in gomma che riesce ad aderire a pavimenti di ogni tipo e a rimuovere dalla polvere leggera ai detriti di grandi dimensioni.

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere Rimuove lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a 3 fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie e l'aspirazione Power-Lifting Compra su Amazon

I sensori Dirt Detect di cui è dotato il dispositivo permettono al Roomba di trovare le aree più sporche di casa e di concentrarsi su di esse per una pulizia più approfondita, mentre il contenitore per la polvere e la sporcizia può essere lavato velocemente con acqua corrente. E chi ha in casa un modello di Roomba più datato sa bene quando questa opzione possa velocizzare lo svuotamento e la pulizia del contenitore.

Il modello di Roomba in offerta in vista del Prime Day, proposto a 249,99 euro con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, è dotato di modulo Wi-Fi che permette di collegarlo e gestirlo tramite l’app iRobot Home ma anche tramite la voce grazie all’integrazione con due degli assistenti vocali più popolari, Alexa e Google Assistant.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.